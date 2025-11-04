北市廚餘僅3%養豬每季查核一次 議員憂：不夠嚴格

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市議會警政衛生委員會今天安排環保局專案報告，說明北市轄內廚餘處理方式及非洲豬瘟養豬廚餘緊急應變措施。記者林佳彣／攝影
台中爆發非洲豬瘟，全台防疫大作戰。北市環保局今赴議會專案報告，指出3%家戶廚餘由3家業者再利用為養豬飼料；議員認為每季查核一次，相對沒那麼嚴格，環保局允諾後續將請所轄政府提供相關紀錄。

警政衛生委員會安排環保局「北市轄內廚餘處理方式及非洲豬瘟養豬廚餘緊急應變措施」專案報告。局長徐世勲說，家戶廚餘包含公有市場果菜殘渣的回收量去年4.8萬多噸、今年1至9月逾3.4噸，其中97%做堆肥、3%養豬用；養豬廚餘去化採公開標售，由新竹、桃園、新北共3家畜牧場得標。

民進黨議員林延鳳關切，過往如何稽查業者。徐世勲說，因與業者有合約，每季不定期查核一次，包含蒸煮設備是否符合中央規範的溫度等，雖縣市政府會稽查，但結果不會提供給北市參考。

國民黨議員柳采葳認為，業者符合合約內容、環保局每季查核一次，相對沒那麼嚴格，建議招標過程應可更嚴謹，例如向各縣市政府索取稽查資料，也搭配北市查核結果，作為是否繼續合作的評斷。徐世勲允諾，會盡量請相關縣市環保單位協助。

另因應中央政策，北市環保局10月23日至11月5日開放3座焚化廠，免費銷毀非家戶養豬廚餘。林延鳳憂，廚餘進焚化廠燒，恐降低或損害焚化爐的效能，未來有無因應措施？例如是否朝生質能源規畫。

徐世勲回應，非家戶廚餘不屬於環保機關負責，業者應循再利用機構處理，過往再利用方式包含養豬、快速發酵、厭氧發酵、生質能源廠等，差別在於養豬廚餘可賣錢，其他再利用機構須付錢。

他說，一般養豬廚餘的含鹽、含油量過高，若全數做堆肥，不利植物生長，環保局會盡量輔導業者循再利用機關。另廚餘本身不適合焚燒，因應中央要地方緊急處置，環保局才以焚化處理，加上送再利用機構須付費，業者權衡之下，會選擇送焚化廠免費燒。

徐世勲表示，現有將發酵廠、碳捕捉技術等納入焚化廠優化考量，正在可行性評估，此涉及廚餘、垃圾的處理費，甚至影響隨袋徵收、事業廢棄物的費用，尚在進行財務試算，預估可行性評估報告要到明年才會出來。 

至於產源調查，徐世勲說，因應中央防疫政策，「我們不可能禁止他進來」，但因調查產源須花費2周時間，會要求註明產源，環保局後續回追，對比過往運量，確保近期產源是否來自北市，若造假就會移送法辦，禁止未來再進北市。

北市焚化廠協助廚餘銷毀狀況。圖／北市環保局提供
非洲豬瘟 廚餘

