防非洲豬瘟傳入 金門小三通逮數起夾帶罰鍰20萬起跳

中市養豬場爆非洲豬瘟，關務署高雄關表示，防病毒境外傳入，與防檢署等單位在金門小三通加強聯合查緝；近期查獲數起旅客夾帶豬肉製品案件，皆依法裁處20萬元以上罰鍰。

財政部關務署高雄關今天指出，為防堵非洲豬瘟自境外傳入，持續與防檢署等單位配合在金門小三通通關口岸加強聯合查緝行動，針對自廈門、泉州等航線入境旅客及貨物加強檢查，嚴防動物性產品非法入境。

高雄關表示，金門小三通是台灣與中國間重要人員與物資往來管道，也是防疫重點關口；為落實「源頭阻絕」原則，加強宣導旅客不得攜帶肉類製品入境，在水頭通關大樓入出境大廳張貼警示標語，並實施入境旅客行李百分之百X光檢查及聯合防檢署檢疫犬共同查緝，以攔截豬肉製品入境。

高雄關指出，近期查獲數起旅客夾帶肉腸、魚卷等豬肉製品案件，皆依動物傳染病防治條例裁處新台幣20萬元以上罰鍰，民眾切勿以身試法。

高雄關呼籲，非洲豬瘟病毒具高度傳染性與環境耐受性，一旦進入畜牧場所，將對養豬產業造成重大損失；民眾應配合防疫規定，勿寄送或攜帶含豬肉製品，共同阻絕非洲豬瘟於境外。