立委羅智強稱屏東廚餘養豬查核率最低 屏東縣府怒批惡意污衊

台中爆發非洲豬瘟，國民黨立委羅智強今在臉書揭露，全國最大廚餘養豬在屏東縣，98場是全國最高，但查核率卻最低僅7%。屏東縣政府怒批，「請羅智強委員不要為了搶救台中，惡質移花接木，對屏東潑髒水」。

屏東縣府環保局表示，縣府早在10月23日就已經完成第一輪稽查，稽查率100％，10月29日已完成第二輪稽查，稽查率100％，現在已進入第三輪的稽查，截至11月3日完成230場稽查，環境部資料擷取時間有落差，縣府已要求立即更正。

屏東縣政府今針對立委羅智強的惡意污衊，發出嚴正聲明：

一、10月22日農業部證實台中爆發非洲豬瘟案例，屏東縣政府23日立即啟動包括環保局、農業處、動防所、警察局等跨局處聯合稽查，兵分五路前往縣內98場廚餘檢核再利用養豬場，23日當天就完成第一輪稽查，稽查率100%，全力防堵非洲豬瘟疫情。

二、屏東縣不但第一輪稽查100%完成，更直接啟動第二輪稽查，10月29日也已完成第二輪稽查，稽查率亦為100%；現正已進行第三輪稽查，截至11月3日已完成230場稽查。環境部資料擷取時間有落差，縣府也要求立即更正。

三、羅智強委員引用環管署錯誤資料，蓄意不求證，再移花接木指摘屏東縣政府，企圖轉移輿論批判台中市防疫不力、後續處理失能焦點，結果卻是一場政治髒水大秀，根本救不了台中市。