快訊

整理包／普發一萬明起登記！16銀行郵局超狂加碼 優惠比一比

鳳凰颱風最快今生成 氣象粉專：直接侵襲台灣機率「中偏高」

檢舉不適任教師？日本老師竟然也要自我審查

中市動保人員私自到非洲豬瘟案場消毒 中市府還原狀況：一定懲處

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
梧棲案例豬場髒亂不堪，日前出動上百人次國軍與化學兵現場清消。圖／軍方提供
梧棲案例豬場髒亂不堪，日前出動上百人次國軍與化學兵現場清消。圖／軍方提供

非洲豬瘟爆發進入第3階段防疫作為，國軍化學兵日前連夜清消完梧棲案例場，預計昨天採檢，但台中市政府又私自前往案場消毒，讓採檢有偽陰性疑慮，遭農業部長陳駿季痛批台中市政府如「自走砲」，魯莽行為不可取。台中市副市長鄭照新今日表示，中市府一定會懲處。

梧棲養豬場環境髒亂，多次清消仍驗出病毒，國防部於10月30日、31日共出動110人次砲兵與35人次化學兵，加上台中市動保處42人次，共187人次，已完成案例場地板豬糞汙泥刮除與環境清消作業，預計11月3日再度進場採檢，未料台中市動保處鄭姓人員2日又跑到案場清消，導致無法如期採檢。

非洲豬瘟中央前進應變所今開記者會，鄭照新會中還原當時狀況，他說，11月1日晚間台中市府召開非洲豬瘟工作應變會議，會中要求不可對案場環境有過大擾動，農業局也在工作群組中有布達。

鄭照新說，11月2日黃姓組長上午11點致電給鄭姓人員，要其到辦公室待命，並指如有消毒需求，才要其去清消，未料鄭員誤解指令，以為要立即清消，因此在林姓人員陪同下到案場，12時10分由鄭員自己清消，林員拍照，市府約清消後1個多小時收到消息，第一時間感到詫異，對此將送考績委員會進行相關處分，至於案場則預計明日採檢。

梧棲案例豬場髒亂不堪，日前出動上百人次國軍與化學兵現場清消。圖／軍方提供
梧棲案例豬場髒亂不堪，日前出動上百人次國軍與化學兵現場清消。圖／軍方提供

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

爆非洲豬瘟案場蒸煮機早壞了 台中市府挨批稽查不實

梧棲清潔隊廚餘遭爆流入C豬場？ 中市：C豬場車以案主名義收取廚餘

台中消防局「禁止調休」上路3天取消...轉折關鍵原因是盧秀燕出聲了

中市私自消毒掀波 陳駿季槓盧秀燕：對外說明不應以簡單一兩句話帶過

相關新聞

爆非洲豬瘟案場蒸煮機早壞了 台中市府挨批稽查不實

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，中央應變中心昨公布疫調結果，推測病毒來自於「未蒸煮廚餘」，農業部長陳駿季直言，該案場的蒸煮設...

卓榮泰：爆非洲豬瘟恐因廚餘沒蒸煮完全 邊境防護再加嚴20％

台中爆發非洲豬瘟疫情持續延燒，行政院長卓榮泰今率領各部會首長赴立法院施政報告並備詢。國民黨立委張智倫質詢問及邊境檢疫人力...

豬隻「禁運禁宰」 中市府補助418攤豬肉攤商每攤1萬5千元

因非洲豬瘟疫情，豬肉攤商受「禁運禁宰」影響，台中市政府針對台中市公有、民有市場、列管攤販集中區及委外經營場域推出「加碼紓...

非洲豬瘟案場豬農父子被押 紀姓特約獸醫：盼市府痛定思痛

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟，豬農父子被押，該場紀姓特約獸醫曾被誤報有為豬診治，他今天在臉書說，這次事件已危及全台2200...

立委羅智強稱屏東廚餘養豬查核率最低 屏東縣府怒批惡意污衊

台中爆發非洲豬瘟，國民黨立委羅智強今在臉書揭露，全國最大廚餘養豬在屏東縣，98場是全國最高，但查核率卻最低僅7%。屏東縣...

中市動保人員私自到非洲豬瘟案場消毒 中市府還原狀況：一定懲處

非洲豬瘟爆發進入第3階段防疫作為，國軍化學兵日前連夜清消完梧棲案例場，預計昨天採檢，但台中市政府又私自前往案場消毒，讓採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。