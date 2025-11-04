中市動保人員私自到非洲豬瘟案場消毒 中市府還原狀況：一定懲處
非洲豬瘟爆發進入第3階段防疫作為，國軍化學兵日前連夜清消完梧棲案例場，預計昨天採檢，但台中市政府又私自前往案場消毒，讓採檢有偽陰性疑慮，遭農業部長陳駿季痛批台中市政府如「自走砲」，魯莽行為不可取。台中市副市長鄭照新今日表示，中市府一定會懲處。
梧棲養豬場環境髒亂，多次清消仍驗出病毒，國防部於10月30日、31日共出動110人次砲兵與35人次化學兵，加上台中市動保處42人次，共187人次，已完成案例場地板豬糞汙泥刮除與環境清消作業，預計11月3日再度進場採檢，未料台中市動保處鄭姓人員2日又跑到案場清消，導致無法如期採檢。
非洲豬瘟中央前進應變所今開記者會，鄭照新會中還原當時狀況，他說，11月1日晚間台中市府召開非洲豬瘟工作應變會議，會中要求不可對案場環境有過大擾動，農業局也在工作群組中有布達。
鄭照新說，11月2日黃姓組長上午11點致電給鄭姓人員，要其到辦公室待命，並指如有消毒需求，才要其去清消，未料鄭員誤解指令，以為要立即清消，因此在林姓人員陪同下到案場，12時10分由鄭員自己清消，林員拍照，市府約清消後1個多小時收到消息，第一時間感到詫異，對此將送考績委員會進行相關處分，至於案場則預計明日採檢。
