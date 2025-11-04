快訊

苗栗縣肉品市場增加近3成供應量 8日早市有充足新鮮豬肉可買

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣肉品市場爭取6.7億元經費，一條龍改善豬肉安全保障。圖／苗栗縣肉品市場提供
台灣史上最長的豬隻禁運、禁宰15天，10月7日解禁，苗栗縣肉品市場準備拍賣900頭豬，比平日增加約3成，消費者於隔天的早市有充足新鮮豬肉可買。

苗栗縣肉品市場沙盤推演，並徵詢承銷商意願，規畫7日解禁後，準備900頭豬拍賣，其中500頭黑豬、400頭白豬，比平日約700頭，增成2成8左右，原來下午1點開拍，提前至上午11點半，充足供應隔天早市的需求。

因應台中非洲豬瘟疫情，苗栗縣宣布10月31日起全面禁止使用廚餘養豬，肉品市場指出，苗栗是全國黑豬拍賣最大的市場，因黑豬特有口感及肥瘦比例，一直是縣民最喜歡的肉品，也是新北、桃、竹、苗地區最大黑豬供應市場，因黑豬畜養以廚餘為主，如全面禁用廚餘且無相關配套因應措施，恐怕會影響黑豬產業及供應，間接影響縣民黑豬肉品之來源及需求。

肉品市場建議為了防疫、產業及民眾肉品三方面需求考量，建議中央有關單位養殖規模達到一定規模，如1000頭以上養豬場，且擁有符合農業部規定的廚餘再利用轉化設施及設備之養豬業者，得使用廚餘養豬。

苗栗縣肉品市場場總經理林澄清說，肉品市場提升食安，規畫6.7億元改善案，目前3條屠宰線、9條運輸車，都是室溫下進行，爭取補助希望明年先增設冷藏車、冷藏場設備，後續改善低溫屠宰線、繫留場、拍賣場，一條龍讓豬肉安全更有保障。

