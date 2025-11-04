爆非洲豬瘟案場蒸煮機早壞了 台中市府挨批稽查不實

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中梧棲案例場病毒推測來自未落實蒸煮廚餘。記者黃仲裕／攝影
台中梧棲案例場病毒推測來自未落實蒸煮廚餘。記者黃仲裕／攝影

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，中央應變中心昨公布疫調結果，推測病毒來自於「未蒸煮廚餘」，農業部長陳駿季直言，該案場的蒸煮設備早壞掉，形同虛設。但台中市府卻說5月、7月、10月到場稽查都沒問題。台中市副市長鄭照新表示，會根據豬農說法與稽查紀錄交叉比對，如稽查人員有未盡核實之處，絕不包庇會懲處。

中央應變中心昨公布疫調結果，推測病毒來自「未蒸煮廚餘」，但中央先前就發現案場使用廚餘餵豬，卻未依規定每日上傳廚餘蒸煮照片，且台中市環保局僅5月及7月到場稽查，未依規定每月加強稽查，如今又傳出案場多次上傳「舊照片」，其蒸煮設備更早在4月就壞掉，市府恐涉怠忽職守。

鄭照新表示，目前疫調以案場豬農的口述為基礎，但豬農父子說詞反覆不一致，因此針對豬農說法的確切時間點，會與市府稽核查驗紀錄做交叉比對，台中市長盧秀燕已組成稽查紀錄專案調查小組，如稽查人員有未盡核實之處，市府絕對不會包庇，一定會追究懲處。

環境部環境署副署長林左祥說，養豬場不管有無蒸煮廚餘都要上傳照片，如果豬場沒有依規定上傳，依規定地方要加強稽查頻率，每月稽查1次，儘管有設計補傳機制，也是考量豬農因當天忙碌或是忘了傳可補救，但補傳照片要有拍照日期，否則就不認定那一天有上傳，案例場若當月都沒有上傳，環保單位就要立即啟動稽查，養豬場查核是地方環保單位重要工作，唯有地方落實稽查，才可嚇阻養豬場落實蒸煮廚餘。

林左祥強調，蒸煮廚餘上傳照片系統是個輔助工具，現今科技日新月異，未來該系統可以再研究精進，持續檢討有無更好的方式。

非洲豬瘟 廚餘

