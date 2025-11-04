聽新聞
防非洲豬瘟 苗栗11處廚餘掩埋場設置圍籬 大湖鄉長：一定照辦
防非洲豬瘟，林業及自然保育署套疊，苗栗縣11處廚餘掩埋場附近有山豬足跡，緊急要求設置圍籬，防堵山豬侵入偷食廚餘造成缺口，大湖鄉等4地尚未設置，大湖鄉長黃惠琴表示會遵照指示馬上辦理。
林保署套疊山豬活動範圍附近廚餘掩埋場，其中，通霄鎮、後龍鎮、公館鄉、大湖鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、西湖鄉、造橋鄉，距離3公里內；頭份市、竹南鎮距離5公里，11場有山豬侵入偷食的風險。
環境部依據非洲豬瘟防疫應變廚餘去化中央前進協調所協調會議紀錄，11月3日函文縣市政府，要求優先設置圍籬，以緊急採購方式，並於11月7日完成，農業部每一場最高補助50萬元。
縣府環保局以最速件函文鄉鎮市公所，今天盤點既有圍籬符合農業部指引，包括頭份、後龍、銅鑼、南庄及西湖，公館完成設置，竹南後續掩埋場暫停收受廚餘，通霄、頭屋、造橋、大湖未完成設置，黃惠琴表示，緊急防疫需要，公所會立即啟動設置圍籬。
