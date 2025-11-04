梧棲清潔隊廚餘遭爆流入C豬場？ 中市：C豬場車以案主名義收取廚餘

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央應變中心疫調發現，梧棲清潔隊廚餘不只流向拿到廚餘標案的梧棲案場，還另外流向C豬場。台中市副市長鄭照新今表示，C豬場車輛曾到梧棲清潔隊載運廚餘，但簽收時卻以案場名義收取，目前檢調調查中。

非洲豬瘟中央前進應變所今開記者會，農業部次長杜文珍說，梧棲清潔隊的廚餘流用給非經許可的C豬場，C豬場飼養規模超過1000頭豬隻，多以廚餘餵養，顯示廚餘源頭及分讓管理出現問題，這並非僅憑豬農口述，而是調閱車輛進出影像做出的結論。

鄭照新指出，梧棲案場業主與梧棲清潔隊簽約收取廚餘，經調閱車輛錄影系統，發現案主收取廚餘中，有動用C豬場的車輛，但簽收過程中，卻以案場豬農父子的名義收取廚餘，由於認單不認車，是否涉申報不實調查中；甚至在爆發非洲豬瘟後，封鎖案場當天，案主試圖把運載車開出去，懷疑此舉是企圖要湮滅證據。

鄭照新說，據梧棲運輸業者提供消息，有看到C豬場的車輛不只出現在案場與梧棲清潔隊之間，更四處趴趴走，究竟收取廚餘後，該運輸車到案場或是C豬場，或是廚餘到案場後再分讓廚餘給C豬場，市府10月31日已移送檢調偵辦，目前正調查中。

鄭照新也感謝中央調閱車輛影像調查廚餘流向，因為把證據拿出來，豬農才改口，吐實運輸車是C養豬場，感謝中央協助，並強調台中市與中央的疫調報告沒有不一致，目前檢調已收押案場父子，也有調查該運輸車駕駛。

台中市環保局長陳宏益說，案例場豬農說詞一變再變，案例場的廚餘來源不只來自梧棲清潔隊，具掌握資料有收受其他廚餘，是否向越南移工或是周邊其他管道收取，已由檢調調查。