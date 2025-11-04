豬農父子被收押病死豬數字兜不攏 台中市府回應了

台中市梧棲區養豬場非洲豬瘟案，市府發現死亡豬隻化製三聯單的數目兜不攏，聯單上有塗改痕跡，調查發現陳姓父子涉有塗改、銷毀留存的三聯單的犯行，加上歷次供述不實，檢方已聲押二人獲准；台中市農業局今天表示， 原先提報117頭或116頭斃死豬都是豬農單方面的說法，勾稽比對化製廠的三聯單為準，後來發現有塗改，已由檢調偵辦中。

有關豬肉安全問題，台中市政府農業局表示，豬肉上市需經過三層關卡確保肉品健康安全，包括拍賣前須經獸醫師檢查無虞，送到屠宰場也須附上健康證明，進到屠宰場，更須經獸醫師進行衛生檢查，請民眾不需太過擔心。

針對是否有死豬流入市面，台中市食安處已針對超市、傳統市場、食品加工廠及餐飲業等查核產品來源與標示，結果均符合規定，確認市售無疑慮肉品流通。除邊境檢疫外，市府也加強市場端源頭管理，確保豬肉具合法進貨證明。