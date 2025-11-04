卓榮泰：爆非洲豬瘟恐因廚餘沒蒸煮完全 邊境防護再加嚴20％

台中爆發非洲豬瘟疫情持續延燒，行政院長卓榮泰今率領各部會首長赴立法院施政報告並備詢。國民黨立委張智倫質詢問及邊境檢疫人力缺口。卓榮泰表示，邊境防護跟過去比只有趨嚴，往後會再加嚴20％的能量，至於非洲豬瘟爆發的原因，認為可能是國內出來的，廚餘沒有蒸煮完全。

張智倫問及邊境防守問題如何處理？卓榮泰表示，非洲豬瘟爆發以後，行政院正式討論好多次，如何持續2018年以來的邊境管制，檢查的結果只有更嚴沒有放鬆，同時要求X光設備要正常，人力要繼續加強，檢疫犬要安全的上場檢疫。

張智倫再問，航警局缺額約250人、安檢大隊缺額約100人，整體人力缺額高達4分之1，X光機還是要有人來去檢視。卓榮泰表示，人力有不夠需要再加強的，他已要求在高峰時間，所有航警、關務都要上場，不要讓排隊人潮等候。

內政部長劉世芳表示，航警缺額是有發生過，今年10月航警局已經補61名，安檢大隊補29名，同時申請輔安來協勤，目前缺額大致上是不會影響到安檢工作。

卓榮泰表示，檢視這次非洲豬瘟爆發的原因，認為可能是國內出來的，廚餘沒有蒸煮完全，沒有照規定來蒸煮，邊境的防護跟過去比只有趨嚴沒有放鬆，往後會再加嚴20％的能量，來做邊境管理。