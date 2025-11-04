卓榮泰：爆非洲豬瘟恐因廚餘沒蒸煮完全 邊境防護再加嚴20％

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院長卓榮泰今日前往立法院進行施政報告及備詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰今日前往立法院進行施政報告及備詢。記者季相儒／攝影

台中爆發非洲豬瘟疫情持續延燒，行政院長卓榮泰今率領各部會首長赴立法院施政報告並備詢。國民黨立委張智倫質詢問及邊境檢疫人力缺口。卓榮泰表示，邊境防護跟過去比只有趨嚴，往後會再加嚴20％的能量，至於非洲豬瘟爆發的原因，認為可能是國內出來的，廚餘沒有蒸煮完全。

張智倫問及邊境防守問題如何處理？卓榮泰表示，非洲豬瘟爆發以後，行政院正式討論好多次，如何持續2018年以來的邊境管制，檢查的結果只有更嚴沒有放鬆，同時要求X光設備要正常，人力要繼續加強，檢疫犬要安全的上場檢疫。

張智倫再問，航警局缺額約250人、安檢大隊缺額約100人，整體人力缺額高達4分之1，X光機還是要有人來去檢視。卓榮泰表示，人力有不夠需要再加強的，他已要求在高峰時間，所有航警、關務都要上場，不要讓排隊人潮等候。

內政部長劉世芳表示，航警缺額是有發生過，今年10月航警局已經補61名，安檢大隊補29名，同時申請輔安來協勤，目前缺額大致上是不會影響到安檢工作。

卓榮泰表示，檢視這次非洲豬瘟爆發的原因，認為可能是國內出來的，廚餘沒有蒸煮完全，沒有照規定來蒸煮，邊境的防護跟過去比只有趨嚴沒有放鬆，往後會再加嚴20％的能量，來做邊境管理。

豬隻「禁運禁宰」 中市府補助418攤豬肉攤商每攤1萬5千元

因非洲豬瘟疫情，豬肉攤商受「禁運禁宰」影響，台中市政府針對台中市公有、民有市場、列管攤販集中區及委外經營場域推出「加碼紓...

非洲豬瘟案場豬農父子被押 紀姓特約獸醫：盼市府痛定思痛

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟，豬農父子被押，該場紀姓特約獸醫曾被誤報有為豬診治，他今天在臉書說，這次事件已危及全台2200...

梧棲清潔隊廚餘遭爆流入C豬場？ 中市：C豬場車以案主名義收取廚餘

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央應變中心疫調發現，梧棲清潔隊廚餘不只流向拿到廚餘標案的梧棲案場，還另外流向C豬場...

豬農父子被收押病死豬數字兜不攏 台中市府回應了

台中市梧棲區養豬場非洲豬瘟案，市府發現死亡豬隻化製三聯單的數目兜不攏，聯單上有塗改痕跡，調查發現陳姓父子涉有塗改、銷毀留...

非洲豬瘟事件受到教訓 台中市副市長：訊息錯誤對市府形象傷害很大

台中市爆發全國第一起非洲豬瘟，重創台中市政府，多次遭到中央點出訊息錯誤。台中市副市長黃國榮今天表示，市府在非洲豬瘟事件受...

