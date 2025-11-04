快訊

整理包／普發一萬明起登記！16銀行郵局超狂加碼 優惠比一比

鳳凰颱風最快今生成 氣象粉專：直接侵襲台灣機率「中偏高」

檢舉不適任教師？日本老師竟然也要自我審查

全力防堵非洲豬瘟 高雄關聯合動植物防疫檢疫署加強金門小三通查緝

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
聯合防檢署檢疫犬共同查緝。圖／高雄關機場分關
聯合防檢署檢疫犬共同查緝。圖／高雄關機場分關

高雄關表示，為防堵非洲豬瘟疫情自境外傳入，該關配合中央防疫政策，持續與防檢署等單位密切配合，在金門小三通通關口岸加強聯合查緝行動，針對自廈門、泉州等航線入境旅客及貨物加強檢查，嚴防動物性產品非法入境。

高雄關進一步說明，金門小三通是臺灣與中國大陸間重要的人員與物資往來管道，也是防疫重點關口。該關為落實「源頭阻絕」原則，加強宣導旅客不得攜帶肉類製品入境，於水頭通關大樓入出境大廳張貼警示標語，並實施入境旅客行李百分之百X光檢查及聯合防檢署檢疫犬共同查緝，有效攔截豬肉製品入境。近期查獲數起旅客夾帶肉腸、魚卷等豬肉製品案件，皆依動物傳染病防治條例裁處新臺幣20萬元以上罰鍰，民眾切勿以身試法。

高雄關呼籲，非洲豬瘟病毒具高度傳染性與環境耐受性，一旦進入畜牧場所，將對養豬產業造成重大損失。民眾應配合防疫規定，不寄送、不攜帶來路不明的豬肉製品，共同阻絕非洲豬瘟於境外。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

機場通關檢疫新制！旅客入境須經X光、檢疫犬檢查：時間恐拉長10-15分鐘

嚴防非洲豬瘟、從越南帶肉粽遭罰20萬元 花5年終於繳清

非洲豬瘟案場豬農父子被押 紀姓特約獸醫：盼市府痛定思痛

台中非洲豬瘟防線穩住 盧秀燕：再兩天有望清零解封

相關新聞

爆非洲豬瘟案場蒸煮機早壞了 台中市府挨批稽查不實

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，中央應變中心昨公布疫調結果，推測病毒來自於「未蒸煮廚餘」，農業部長陳駿季直言，該案場的蒸煮設...

卓榮泰：爆非洲豬瘟恐因廚餘沒蒸煮完全 邊境防護再加嚴20％

台中爆發非洲豬瘟疫情持續延燒，行政院長卓榮泰今率領各部會首長赴立法院施政報告並備詢。國民黨立委張智倫質詢問及邊境檢疫人力...

豬隻「禁運禁宰」 中市府補助418攤豬肉攤商每攤1萬5千元

因非洲豬瘟疫情，豬肉攤商受「禁運禁宰」影響，台中市政府針對台中市公有、民有市場、列管攤販集中區及委外經營場域推出「加碼紓...

非洲豬瘟案場豬農父子被押 紀姓特約獸醫：盼市府痛定思痛

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟，豬農父子被押，該場紀姓特約獸醫曾被誤報有為豬診治，他今天在臉書說，這次事件已危及全台2200...

立委羅智強稱屏東廚餘養豬查核率最低 屏東縣府怒批惡意污衊

台中爆發非洲豬瘟，國民黨立委羅智強今在臉書揭露，全國最大廚餘養豬在屏東縣，98場是全國最高，但查核率卻最低僅7%。屏東縣...

中市動保人員私自到非洲豬瘟案場消毒 中市府還原狀況：一定懲處

非洲豬瘟爆發進入第3階段防疫作為，國軍化學兵日前連夜清消完梧棲案例場，預計昨天採檢，但台中市政府又私自前往案場消毒，讓採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。