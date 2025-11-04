非洲豬瘟事件受到教訓 台中市副市長：訊息錯誤對市府形象傷害很大

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市副市長黃國榮（中）表示，非洲豬瘟事件對市府形象傷害很大，就是因為疫調訊息不正確，未來一定要再三確認訊息正確性。圖／聯合報系資料照
台中市副市長黃國榮（中）表示，非洲豬瘟事件對市府形象傷害很大，就是因為疫調訊息不正確，未來一定要再三確認訊息正確性。圖／聯合報系資料照

台中市爆發全國第一起非洲豬瘟，重創台中市政府，多次遭到中央點出訊息錯誤。台中市副市長黃國榮今天表示，市府在非洲豬瘟事件受到教訓，就是在一開始疫調的訊息不正確，再次更正訊息仍有出入，對市府形象傷害很大，未來一定要再三確認訊息正確性。

非洲豬瘟事件爆發後，中市府第一時間提出的疫調有多處錯誤，包含死亡豬隻頭數原本是117頭，後下修為78頭；市府一開始表示訪視時有特約獸醫師，後又表示「口誤」等等。中央對市府的疫調報告指出10大缺失，要求更精準疫調，昨天也推出中央版疫調報告。

台中市議會今天質詢都發建設水利業務。民進黨籍議員王立任指出，市府推動共融公園，公開資料表示目前全市共有232座美樂地公園，但他把29區的數字一區一區算，加總竟然只有227座，「少了5座是不在台中市嗎？」痛批市府隊統計數字荒腔走板，難怪非洲豬瘟疫調都做不好。

黃國榮回應，這確實是不應該發生的錯誤，上網就是公開的資訊；市府這次受到教訓，非洲豬瘟事件對市府形象傷害很大，就是因為一開始動保處給農業局長的資訊不正確，再次修正訊息還是不正確，環保局也有不正確訊息。公開訊息的正確性非常重要，未來各局處一定要再三確認。

