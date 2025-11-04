豬隻「禁運禁宰」 中市府補助418攤豬肉攤商每攤1萬5千元

因非洲豬瘟疫情，豬肉攤商受「禁運禁宰」影響，台中市政府針對台中市公有、民有市場、列管攤販集中區及委外經營場域推出「加碼紓困挺肉商」補助措施因應，經發局昨啟動補助金發放，首波發出121攤，金額達181萬5千元。

經發局長張峯源表示，總計有50處市場、418攤豬肉攤商，每攤補助1萬5千元可受補助，昨首有建國市場、第三市場、霧峰市場、梧棲第一市場等發放，攤位使用人121席，發放補助金額181萬5千元。

他說，後續將依各市場實際回報情形，持續辦理補助發放，盼實際減輕攤商營運壓力。另各市場管理人員皆已協助通知所屬攤商，依通知時間至管理室領取補助金，並配合留存發放紀錄。

對於此項補助，多數攤商都持肯定態度，有攤商代表說，這段時間豬肉進不來，真的很難做。也有消費者抱怨，平常都在市場買肉，最近買不到真的不方便。一名市場幹部則說，感謝市府關心賣現宰豬肉攤商的生計，這段時間需要大家一起加油才能度過，攤商撐得住，市民才買得安心。