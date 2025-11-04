聽新聞
羅智強：廚餘養豬大縣屏東 躺平不理中央稽查率僅7%
台中爆非洲豬瘟，國民黨立委羅智強今在臉書上揭露，全國最大的廚餘養豬就在屏東，98場為全國最高，查核率最低，但民進黨中央放寬海關查驗，民進黨地方執政的屏東卻拒絕稽查，若爆發非洲豬瘟，民進黨政府、賴清德總統要負最大責任。
台中爆發非洲豬瘟，發現疫情的養豬場經營者現被收押。針對非洲豬瘟疫情，全台仍高度警戒。
羅智強表示，全國最大的廚餘養豬就在屏東，98場，為全國最高。當全國各縣市政府總動員防疫的關鍵時刻，全國最大的養豬大縣「屏東」不理中央，不理民意，不理豬農生計，就是一路躺平，只有稽查7%，嚴重落後全國。
羅智強指，農業部長陳駿季都承認病毒是來自境外，現在只能亡羊補牢，加強全國防疫稽查，唯獨民進黨執政縣市的「屏東」稽查7%。民進黨在中央大開國門1000元以下，6公斤以下的入關可以申請免查驗，不抓不查，防病毒進國門。民進黨在地方拒絕稽查，屏東全縣98場廚餘養豬，只查7家，毫無作為。
羅智強說，民進黨中央執政放小偷進來，民進黨地方執政不抓小偷，中央地方聯手不管不查。如果台灣非洲豬瘟爆發，民進黨政府、賴總統要負最大責任，下台一百次也賠不起豬農生計、賠不起台灣民意的託付。
