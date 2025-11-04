聽新聞
嚴防非洲豬瘟、從越南帶肉粽遭罰20萬元 花5年終於繳清
屏東一名陳姓義務人在2020年3月從越南攜帶豬肉粽入境，未申請檢疫，遭裁罰20萬元，之後由農業部動植物防疫檢疫署高雄分署同年11月移送屏東分署強制執行，屏東分署指出，此案歷時5年，終於在今年7月繳清罰鍰。
屏東分署指出，2020年11月收案後，到該名義務人住居所執行，查封義務人名下貨車、機車各1輛，查封後，義務人立即至屏東分署就所欠19萬6000元罰鍰辦理分期繳納。
未料該名義務人之後因未正常繳納而被廢止分期，尚欠15萬7000餘元。最後由屏東分署在2022年5月起按月扣押義務人對第三人薪資債權的部分金額，每月繳納3700餘元，最後終於在今年7月繳清罰鍰。
根據動物傳染病防治條例規定，非洲豬瘟疫區違規攜帶豬肉製品及其他豬類產品入境者，最高可處100萬元罰鍰。屏東分署現所受理的案件，義務人多由大陸或越南攜帶有豬肉製品入境而遭裁罰，並提醒民眾海外親友入境時莫帶豬肉製品，也不要郵寄豬肉製品包裹，以免受罰，一同守護台灣。
