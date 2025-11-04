快訊

嚴防非洲豬瘟、從越南帶肉粽遭罰20萬元 花5年終於繳清

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
農業部動植物防疫檢疫署屏東分署執行情況。示意圖。圖／屏東分署提供
農業部動植物防疫檢疫署屏東分署執行情況。示意圖。圖／屏東分署提供

屏東一名陳姓義務人在2020年3月從越南攜帶豬肉粽入境，未申請檢疫，遭裁罰20萬元，之後由農業部動植物防疫檢疫署高雄分署同年11月移送屏東分署強制執行，屏東分署指出，此案歷時5年，終於在今年7月繳清罰鍰。

屏東分署指出，2020年11月收案後，到該名義務人住居所執行，查封義務人名下貨車、機車各1輛，查封後，義務人立即至屏東分署就所欠19萬6000元罰鍰辦理分期繳納。

未料該名義務人之後因未正常繳納而被廢止分期，尚欠15萬7000餘元。最後由屏東分署在2022年5月起按月扣押義務人對第三人薪資債權的部分金額，每月繳納3700餘元，最後終於在今年7月繳清罰鍰。

根據動物傳染病防治條例規定，非洲豬瘟疫區違規攜帶豬肉製品及其他豬類產品入境者，最高可處100萬元罰鍰。屏東分署現所受理的案件，義務人多由大陸或越南攜帶有豬肉製品入境而遭裁罰，並提醒民眾海外親友入境時莫帶豬肉製品，也不要郵寄豬肉製品包裹，以免受罰，一同守護台灣。

卓榮泰：爆非洲豬瘟恐因廚餘沒蒸煮完全 邊境防護再加嚴20％

台中爆發非洲豬瘟疫情持續延燒，行政院長卓榮泰今率領各部會首長赴立法院施政報告並備詢。國民黨立委張智倫質詢問及邊境檢疫人力...

豬隻「禁運禁宰」 中市府補助418攤豬肉攤商每攤1萬5千元

因非洲豬瘟疫情，豬肉攤商受「禁運禁宰」影響，台中市政府針對台中市公有、民有市場、列管攤販集中區及委外經營場域推出「加碼紓...

非洲豬瘟案場豬農父子被押 紀姓特約獸醫：盼市府痛定思痛

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟，豬農父子被押，該場紀姓特約獸醫曾被誤報有為豬診治，他今天在臉書說，這次事件已危及全台2200...

梧棲清潔隊廚餘遭爆流入C豬場？ 中市：C豬場車以案主名義收取廚餘

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央應變中心疫調發現，梧棲清潔隊廚餘不只流向拿到廚餘標案的梧棲案場，還另外流向C豬場...

豬農父子被收押病死豬數字兜不攏 台中市府回應了

台中市梧棲區養豬場非洲豬瘟案，市府發現死亡豬隻化製三聯單的數目兜不攏，聯單上有塗改痕跡，調查發現陳姓父子涉有塗改、銷毀留...

非洲豬瘟事件受到教訓 台中市副市長：訊息錯誤對市府形象傷害很大

台中市爆發全國第一起非洲豬瘟，重創台中市政府，多次遭到中央點出訊息錯誤。台中市副市長黃國榮今天表示，市府在非洲豬瘟事件受...

