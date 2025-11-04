快訊

AI新時代／AI瀏覽器掀戰局 哪家功能特色最適合你？

美專家：川普對陸貿易犯2錯誤 地緣政治打擊率.333「頂多小聯盟水準」

「台灣錢淹腳目」哪裡最明顯？這裡人存款10年翻一倍、房價更驚人

聽新聞
0:00 / 0:00

非洲豬瘟案場豬農父子被押 紀姓特約獸醫：盼市府痛定思痛

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中棲棲養豬場出現非洲豬瘟，國軍動員協助強力消毒。圖／軍方提供
台中棲棲養豬場出現非洲豬瘟，國軍動員協助強力消毒。圖／軍方提供

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟，豬農父子被押，該場紀姓特約獸醫曾被誤報有為豬診治，他今天在臉書說，這次事件已危及全台2200億的經濟風險，他真心希望台中市政府痛定思痛，正視畜牧場防疫的重要性。

紀姓獸醫接受本報記者訪問時說，特約獸醫對他來言只是奉獻，不是為賺錢，他已有其他工作和收入，自己也有年紀，不需再這麼累；他說市府多次對自己的誣衊都沒道歉，自己很灰心。

他今天在臉書發文說，昨天公布的疫情調查及豬農的收押，至此事件即將落幕，這次總飼養量8萬頭的豬隻危及到2200億的經濟風險，真心希望台中市政府要痛定思痛，正視畜牧場防疫的重要性。

他建議，不專業的獸醫師無助畜牧場經營管理、農戶的關懷輔導不能鬆懈、法規的宣導、裁罰的標準要明確。

他說，邊境管理不可能100%阻斷疫病，有層層防範，才能收防杜之功。中央主管機關應考慮經濟動物獸醫師的傳承條件，在一個不受農戶及主管機關尊重的縣市中面臨的困境。同島一命防護鏈需要串聯，跨區的定義真的有很多的解讀，要讓專業獸醫師有互動看到的面向才廣。他表示，這次若能防堵成功，真的帶很大的運氣。希望未來我們可藉由這次經驗精進防疫本事，他最後寫著「天佑台灣，只剩3天了！堅持一下！再加油！」

台中市梧棲區養豬場出現非洲豬瘟疫情，該場紀姓特約獸醫曾被檢方約談，他後來在臉書發長文說，多年來自己陪養豬戶一步一腳印，打疫苗、宣導、一直到拔針到非疫區，認真做好第一線獸醫人員的本分；經此事件情義已盡，明年起不會再跟畜牧場簽特約獸醫師，台中市動保處也不必再來拜託他跟農戶簽約。

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟，台中市農業局曾在記者會上稱有特約獸醫診斷、投藥，上月24日改口說非特約，是合作獸醫，到了26日又改稱通報的是沒有獸醫執照的獸醫佐，依規定不得填發診斷書、處方或開具證明文件。農業局昨天說，從10日豬隻陸續死亡起至22日，紀姓特約獸醫及王姓獸醫佐都未到過案場。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

非洲豬瘟死豬數兜不攏 豬農父子涉塗改銷毀化製三聯單

非洲豬瘟豬農父子涉偽造文書 有串滅證事實...中檢今天凌晨聲押獲准

台中非洲豬瘟案 豬農父子涉業務登載不實羈押禁見

梧棲清潔隊廚餘違法流入C養豬場？中市府：公開標售、將追究業者責任

相關新聞

卓榮泰：爆非洲豬瘟恐因廚餘沒蒸煮完全 邊境防護再加嚴20％

台中爆發非洲豬瘟疫情持續延燒，行政院長卓榮泰今率領各部會首長赴立法院施政報告並備詢。國民黨立委張智倫質詢問及邊境檢疫人力...

豬隻「禁運禁宰」 中市府補助418攤豬肉攤商每攤1萬5千元

因非洲豬瘟疫情，豬肉攤商受「禁運禁宰」影響，台中市政府針對台中市公有、民有市場、列管攤販集中區及委外經營場域推出「加碼紓...

非洲豬瘟案場豬農父子被押 紀姓特約獸醫：盼市府痛定思痛

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟，豬農父子被押，該場紀姓特約獸醫曾被誤報有為豬診治，他今天在臉書說，這次事件已危及全台2200...

梧棲清潔隊廚餘遭爆流入C豬場？ 中市：C豬場車以案主名義收取廚餘

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央應變中心疫調發現，梧棲清潔隊廚餘不只流向拿到廚餘標案的梧棲案場，還另外流向C豬場...

豬農父子被收押病死豬數字兜不攏 台中市府回應了

台中市梧棲區養豬場非洲豬瘟案，市府發現死亡豬隻化製三聯單的數目兜不攏，聯單上有塗改痕跡，調查發現陳姓父子涉有塗改、銷毀留...

非洲豬瘟事件受到教訓 台中市副市長：訊息錯誤對市府形象傷害很大

台中市爆發全國第一起非洲豬瘟，重創台中市政府，多次遭到中央點出訊息錯誤。台中市副市長黃國榮今天表示，市府在非洲豬瘟事件受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。