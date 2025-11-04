非洲豬瘟案場豬農父子被押 紀姓特約獸醫：盼市府痛定思痛

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟，豬農父子被押，該場紀姓特約獸醫曾被誤報有為豬診治，他今天在臉書說，這次事件已危及全台2200億的經濟風險，他真心希望台中市政府痛定思痛，正視畜牧場防疫的重要性。

紀姓獸醫接受本報記者訪問時說，特約獸醫對他來言只是奉獻，不是為賺錢，他已有其他工作和收入，自己也有年紀，不需再這麼累；他說市府多次對自己的誣衊都沒道歉，自己很灰心。

他今天在臉書發文說，昨天公布的疫情調查及豬農的收押，至此事件即將落幕，這次總飼養量8萬頭的豬隻危及到2200億的經濟風險，真心希望台中市政府要痛定思痛，正視畜牧場防疫的重要性。

他建議，不專業的獸醫師無助畜牧場經營管理、農戶的關懷輔導不能鬆懈、法規的宣導、裁罰的標準要明確。

他說，邊境管理不可能100%阻斷疫病，有層層防範，才能收防杜之功。中央主管機關應考慮經濟動物獸醫師的傳承條件，在一個不受農戶及主管機關尊重的縣市中面臨的困境。同島一命防護鏈需要串聯，跨區的定義真的有很多的解讀，要讓專業獸醫師有互動看到的面向才廣。他表示，這次若能防堵成功，真的帶很大的運氣。希望未來我們可藉由這次經驗精進防疫本事，他最後寫著「天佑台灣，只剩3天了！堅持一下！再加油！」

台中市梧棲區養豬場出現非洲豬瘟疫情，該場紀姓特約獸醫曾被檢方約談，他後來在臉書發長文說，多年來自己陪養豬戶一步一腳印，打疫苗、宣導、一直到拔針到非疫區，認真做好第一線獸醫人員的本分；經此事件情義已盡，明年起不會再跟畜牧場簽特約獸醫師，台中市動保處也不必再來拜託他跟農戶簽約。

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟，台中市農業局曾在記者會上稱有特約獸醫診斷、投藥，上月24日改口說非特約，是合作獸醫，到了26日又改稱通報的是沒有獸醫執照的獸醫佐，依規定不得填發診斷書、處方或開具證明文件。農業局昨天說，從10日豬隻陸續死亡起至22日，紀姓特約獸醫及王姓獸醫佐都未到過案場。