豬隻禁運禁宰令 卓榮泰：5日中午決定能否解封

非洲豬瘟全台禁運禁宰令，各界關注7日能否完全解封。行政院長卓榮泰4日表示，明天（5日）中午將決定能否完全解封，之後行政院該做的工作，是對於一級生產鏈的從業人員以及後市場豬價的穩定、肉品的供應等，要強力做更妥善的規劃。

卓榮泰今率行政院相關部會赴立法院施政報告並備詢，會前接受媒體聯訪。

卓榮泰表示，從10月22日非洲豬瘟事件爆發之後，中央前進應變所一開始就高度懷疑，來源是否為廚餘。經過中央疫調團這幾天的辛苦，證實了這次豬瘟事件的引發，是因為廚餘「該蒸煮未蒸煮、該查核未查核、該監控未監控」。

卓榮泰提到，未來對於廚餘的去化，除了朝飼料化、能源化的先進方式去做思考，也必須符合農業部所說的三原則，才有可能再考慮、討論、檢討廚餘養豬的各種時程可能性。中央應變中心明天中午將決定，全台禁運禁宰令能否完全解封。

卓榮泰說，之後行政院該做的工作，是對於一級生產鏈的從業人員、市場豬價穩定、肉品供應等，要強力做更妥善的規劃；換句話說，從這個15天過去之後，行政院會展開為期一個月的後續市場管理跟肉品穩定計畫。

他說明，行政院將每周檢討所有的事項，希望未來的一個月，能夠讓事情整個安定下來。至於其他的問題，就請檢調單位來進行必要的調查，及時給社會大眾一個真相。

另台肥公司日前公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長，引起輿論熱議。

對此，卓榮泰回應，國營事業的董事長選任都有法定的程序，台肥公司今天會召開董事會，董事會的最後決定，才是該公司最終的決定。