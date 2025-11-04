有望解除豬肉禁宰令 卓榮泰：11月5日中午就會決定

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

非洲豬瘟疫調結果出爐，外界也關心何時可以解除禁宰令，行政院長卓榮泰4日表示，明日中午會有一個是否能夠完全解除、解封的一個決定。之後行政院該做的工作，是對於一級生產鏈的從業人員以及後市場豬價的穩定、肉品的供應等，強力的來做更妥善的規劃。

台中梧棲一處養豬場斃死豬於10月21日驗出非洲豬瘟陽性，經病毒分析確診為台灣首例。中央非洲豬瘟災害應變中心昨公布最新疫情調查結果，確認僅發生於台中市一處養豬場，目前全國未見其他擴散跡象，推論病毒最可能來自未落實蒸煮的廚餘

對此，卓榮泰表示，自10月22日非洲豬瘟事件爆發後，中央前進應變所一開始就高度的懷疑來源是否是從廚餘而來，經過中央疫調團這幾天的辛苦，他特別對這些學者專家表達感謝，也證實了豬瘟這次事件的引發，是因為廚餘該蒸煮未蒸煮、該查核未查核、該監控未監控。

卓榮泰說，所以未來對於廚餘的去化，除了朝飼料化以及能源化的先進方式去做思考之外，也必須符合農業部所說的三原則，才有可能再考慮、討論、檢討廚餘養豬的各種時程可能性。

卓揆表示，行政院接下來重要的工作，希望在中央應變中心對整個事件，在明日中午會有一個是否能夠完全解除、解封的一個決定。之後行政院該做的工作，是對於一級生產鏈的從業人員以及後市場豬價的穩定、肉品的供應等等，做更妥善的規劃；換句話說，從這個15天過去之後，行政院會展開一個為期一個月的後續市場管理跟肉品穩定的整個計畫，會用每個禮拜來做檢討所有的事項，希望未來的一個月能夠讓事情整個能夠全部的安定下來。至於其他的問題，就請檢調單位來進行必要的調查，能夠及時給社會大眾一個真相。

