影／豬肉禁令是否解封 卓榮泰：明中午做出最終決定

非洲豬瘟中央災害應變中心最新疫調結果引發關注，外界聚焦7日是否能全面解封、解除全台禁宰禁運措施。行政院長卓榮泰今日前往立法院進行施政報告及備詢前受訪表示，中央應變中心將於明日中午作出是否完全解封的最終決定。

卓榮泰指出，行政院後續將推動為期一個月的市場管理與肉品穩定計畫，針對一級生產鏈從業人員、豬價穩定及肉品供應等面向進行完整規劃，並每週檢討進度，希望讓社會秩序與市場供應在一個月內恢復穩定。

卓榮泰表示10月22日非洲豬瘟事件爆發後，中央前進應變所起初即高度懷疑疫情與廚餘有關。經疫調確認，疫情肇因於廚餘管理失當，包括該蒸煮未蒸煮、該查核未查核、該監控未監控。

卓榮泰強調，未來廚餘去化方式將朝飼料化、能源化等先進方向檢討，同時必須符合農業部三項原則，才可能再討論廚餘養豬的時程與可行性。