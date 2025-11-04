影／豬肉禁令是否解封 卓榮泰：明中午做出最終決定

快訊

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
行政院長卓榮泰今日前往立法院進行施政報告及備詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰今日前往立法院進行施政報告及備詢。記者季相儒／攝影

非洲豬瘟中央災害應變中心最新疫調結果引發關注，外界聚焦7日是否能全面解封、解除全台禁宰禁運措施。行政院長卓榮泰今日前往立法院進行施政報告及備詢前受訪表示，中央應變中心將於明日中午作出是否完全解封的最終決定。

卓榮泰指出，行政院後續將推動為期一個月的市場管理與肉品穩定計畫，針對一級生產鏈從業人員、豬價穩定及肉品供應等面向進行完整規劃，並每週檢討進度，希望讓社會秩序與市場供應在一個月內恢復穩定。

卓榮泰表示10月22日非洲豬瘟事件爆發後，中央前進應變所起初即高度懷疑疫情與廚餘有關。經疫調確認，疫情肇因於廚餘管理失當，包括該蒸煮未蒸煮、該查核未查核、該監控未監控。

卓榮泰強調，未來廚餘去化方式將朝飼料化、能源化等先進方向檢討，同時必須符合農業部三項原則，才可能再討論廚餘養豬的時程與可行性。

至於外界關注的相關爭議與責任歸屬，卓榮泰表示，將全權交由檢調偵辦，讓社會儘快獲得真相。

行政院長卓榮泰（中）今日表示，中央應變中心將於明日中午作出非洲豬瘟是否完全解封的最終決定。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（中）今日表示，中央應變中心將於明日中午作出非洲豬瘟是否完全解封的最終決定。記者季相儒／攝影

相關新聞

卓榮泰：爆非洲豬瘟恐因廚餘沒蒸煮完全 邊境防護再加嚴20％

台中爆發非洲豬瘟疫情持續延燒，行政院長卓榮泰今率領各部會首長赴立法院施政報告並備詢。國民黨立委張智倫質詢問及邊境檢疫人力...

豬隻「禁運禁宰」 中市府補助418攤豬肉攤商每攤1萬5千元

因非洲豬瘟疫情，豬肉攤商受「禁運禁宰」影響，台中市政府針對台中市公有、民有市場、列管攤販集中區及委外經營場域推出「加碼紓...

非洲豬瘟案場豬農父子被押 紀姓特約獸醫：盼市府痛定思痛

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟，豬農父子被押，該場紀姓特約獸醫曾被誤報有為豬診治，他今天在臉書說，這次事件已危及全台2200...

梧棲清潔隊廚餘遭爆流入C豬場？ 中市：C豬場車以案主名義收取廚餘

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央應變中心疫調發現，梧棲清潔隊廚餘不只流向拿到廚餘標案的梧棲案場，還另外流向C豬場...

豬農父子被收押病死豬數字兜不攏 台中市府回應了

台中市梧棲區養豬場非洲豬瘟案，市府發現死亡豬隻化製三聯單的數目兜不攏，聯單上有塗改痕跡，調查發現陳姓父子涉有塗改、銷毀留...

非洲豬瘟事件受到教訓 台中市副市長：訊息錯誤對市府形象傷害很大

台中市爆發全國第一起非洲豬瘟，重創台中市政府，多次遭到中央點出訊息錯誤。台中市副市長黃國榮今天表示，市府在非洲豬瘟事件受...

