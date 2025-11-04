台中豬場業者被收押 王鴻薇斷言政治辦案：接著是市府官員

台中爆發非洲豬瘟，發現疫情的養豬場經營者被收押，國民黨立委王鴻薇今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪，斷言「接下來一定是台中市官員」，民進黨政治辦案，先關再說。

行政院政委陳時中昨日表示，病毒若從邊境進來的話，絕對不會落得這麼準，剛好落在這家養豬場，會有多重養豬場，所以邊境一定要管好，若說跟邊境有關，他認為稍微牽強一點。

對此，王鴻薇直指，一定是邊境管理有問題，什麼叫稍微牽強，連邊境管理出問題要檢討都不敢講，這叫防疫官嗎？根本是民進黨守門員，不能讓球打到民進黨。

關於爆發非洲豬瘟的台中養豬場，經營者陳姓父子被羈押禁見，王鴻薇斷言，「接下來一定是台中市官員」，司法掌握在民進黨手上，要政治性辦案，政治性操作，先關再說。

國民黨立委黃健豪在立院受訪時則說，非洲豬瘟全國都關注，現階段防堵疫情不要再擴散下去，梧棲單一案場有出現狀況而已，希望趕快把它圍堵起來。黃健豪說，該檢討就要檢討，該負責就要負責，檢調收押豬農陳姓父子，甲級傳染病都有相關刑責，政治口水應先放下。