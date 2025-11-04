快訊

黑豬禁餵廚餘等於滅種？豬瘟破口難防堵專家點出關鍵

謝侑芯猝逝疑雲未解…黃明志遭爆已有15年女友 謝薇安轟「渣中之渣」

力抗川普關稅！紐時揭北京「20年來下一盤大棋」 斷開對西方依賴

台中豬場業者被收押 王鴻薇斷言政治辦案：接著是市府官員

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照

台中爆發非洲豬瘟，發現疫情的養豬場經營者被收押，國民黨立委王鴻薇今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪，斷言「接下來一定是台中市官員」，民進黨政治辦案，先關再說。

行政院政委陳時中昨日表示，病毒若從邊境進來的話，絕對不會落得這麼準，剛好落在這家養豬場，會有多重養豬場，所以邊境一定要管好，若說跟邊境有關，他認為稍微牽強一點。

對此，王鴻薇直指，一定是邊境管理有問題，什麼叫稍微牽強，連邊境管理出問題要檢討都不敢講，這叫防疫官嗎？根本是民進黨守門員，不能讓球打到民進黨。

關於爆發非洲豬瘟的台中養豬場，經營者陳姓父子被羈押禁見，王鴻薇斷言，「接下來一定是台中市官員」，司法掌握在民進黨手上，要政治性辦案，政治性操作，先關再說。

國民黨立委黃健豪在立院受訪時則說，非洲豬瘟全國都關注，現階段防堵疫情不要再擴散下去，梧棲單一案場有出現狀況而已，希望趕快把它圍堵起來。黃健豪說，該檢討就要檢討，該負責就要負責，檢調收押豬農陳姓父子，甲級傳染病都有相關刑責，政治口水應先放下。

非洲豬瘟 廚餘

相關新聞

台中非洲豬瘟防線穩住 盧秀燕：再兩天有望清零解封

台中非洲豬瘟疫情有望在兩天後「清零」。台中市長盧秀燕今於市政會議指出，除確診案例場外，全市154場、逾8萬頭豬隻及全國其...

豬隻禁運禁宰可望解禁？ 卓榮泰：5日中午會做出決定

非洲豬瘟中央災害應變中心昨公布最新疫調，各界關注7日是否能完全解封，取消全台禁宰禁運。行政院長卓榮泰指出，中央應變中心明...

非洲豬瘟死豬數兜不攏 豬農父子涉塗改銷毀化製三聯單

台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟案，台中地檢署展開偵辦，市府發現死亡豬隻化製三聯單的數目兜不攏，聯單上也有塗改痕跡，報請檢...

非洲豬瘟豬農父子涉偽造文書 有串滅證事實...中檢今天凌晨聲押獲准

台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟案，台中地檢署展開偵辦，昨天檢調警等單位，搜索養豬場等地，帶回陳姓豬農父子、養豬協會陳姓、...

台中豬場業者被收押 王鴻薇斷言政治辦案：接著是市府官員

台中爆發非洲豬瘟，發現疫情的養豬場經營者被收押，國民黨立委王鴻薇今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪，斷言「接下來一定是台中...

蘇揆時代全台示範冷鏈肉品市場卡關五年 承銷人嘆：等來非洲豬瘟

國內首例非洲豬瘟重創養豬產業，各地肉品市場停宰停售半個月，豬農、承銷人哀嘆「生計頓斷」，市場陷入低氣壓。豬肉承銷人無奈指...

