快訊

符合「冒險犯難 壯烈成仁」要件 花蓮救災「挖土機超人」入祀忠烈祠

黑豬禁餵廚餘等於滅種？豬瘟破口難防堵專家點出關鍵

謝侑芯猝逝疑雲未解…黃明志遭爆已有15年女友 謝薇安轟「渣中之渣」

台中非洲豬瘟防線穩住 盧秀燕：再兩天有望清零解封

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，面對外界質疑以及需要精進的地方，台中勇敢誠實面對，即時檢討改進與調整。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕表示，面對外界質疑以及需要精進的地方，台中勇敢誠實面對，即時檢討改進與調整。記者陳秋雲/攝影

台中非洲豬瘟疫情有望在兩天後「清零」。台中市長盧秀燕今於市政會議指出，除確診案例場外，全市154場、逾8萬頭豬隻及全國其他豬場，均未檢出感染，強調目前最重要的任務是「即時拆彈、化解危機，把疫情鎖在案例場」。

盧秀燕表示，非洲豬瘟病毒極為頑強，防疫過程中須不斷調整，面對外界質疑與檢討，市府秉持「即時檢討、即時改進、即時調整」的態度，防止病毒外流、守住畜牧防線，保護台中與全國豬隻安全。

她說，非洲豬瘟是全球最嚴重的動物疫情之一，但台中在中央與地方通力合作下，疫情目前受控。針對外界關注的廚餘傳染途徑，市府採行全國最嚴格的傾倒、檢驗與運輸管理模式，截至目前所有檢測結果均為陰性。案例場主住家與相關場區亦完成清消、檢測及監控，均呈陰性反應。

盧秀燕強調，現階段的目標是全力守住疫情，不讓病毒擴散，「再過兩天靜置期，若一切順利，就有機會達成清零、全面解封」，並感謝第一線防疫人員的辛勞與市民的配合。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

台中消防局「禁止調休」上路3天取消...轉折關鍵原因是盧秀燕出聲了

中市私自消毒掀波 陳駿季槓盧秀燕：對外說明不應以簡單一兩句話帶過

動保處擅闖案場 中市府：無人下令但難辭其咎

中市府人員私自去非洲豬瘟案場消毒 何欣純批：低級的錯誤

相關新聞

台中非洲豬瘟防線穩住 盧秀燕：再兩天有望清零解封

台中非洲豬瘟疫情有望在兩天後「清零」。台中市長盧秀燕今於市政會議指出，除確診案例場外，全市154場、逾8萬頭豬隻及全國其...

豬隻禁運禁宰可望解禁？ 卓榮泰：5日中午會做出決定

非洲豬瘟中央災害應變中心昨公布最新疫調，各界關注7日是否能完全解封，取消全台禁宰禁運。行政院長卓榮泰指出，中央應變中心明...

非洲豬瘟死豬數兜不攏 豬農父子涉塗改銷毀化製三聯單

台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟案，台中地檢署展開偵辦，市府發現死亡豬隻化製三聯單的數目兜不攏，聯單上也有塗改痕跡，報請檢...

非洲豬瘟豬農父子涉偽造文書 有串滅證事實...中檢今天凌晨聲押獲准

台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟案，台中地檢署展開偵辦，昨天檢調警等單位，搜索養豬場等地，帶回陳姓豬農父子、養豬協會陳姓、...

台中豬場業者被收押 王鴻薇斷言政治辦案：接著是市府官員

台中爆發非洲豬瘟，發現疫情的養豬場經營者被收押，國民黨立委王鴻薇今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪，斷言「接下來一定是台中...

蘇揆時代全台示範冷鏈肉品市場卡關五年 承銷人嘆：等來非洲豬瘟

國內首例非洲豬瘟重創養豬產業，各地肉品市場停宰停售半個月，豬農、承銷人哀嘆「生計頓斷」，市場陷入低氣壓。豬肉承銷人無奈指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。