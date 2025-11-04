台中非洲豬瘟防線穩住 盧秀燕：再兩天有望清零解封

台中非洲豬瘟疫情有望在兩天後「清零」。台中市長盧秀燕今於市政會議指出，除確診案例場外，全市154場、逾8萬頭豬隻及全國其他豬場，均未檢出感染，強調目前最重要的任務是「即時拆彈、化解危機，把疫情鎖在案例場」。

盧秀燕表示，非洲豬瘟病毒極為頑強，防疫過程中須不斷調整，面對外界質疑與檢討，市府秉持「即時檢討、即時改進、即時調整」的態度，防止病毒外流、守住畜牧防線，保護台中與全國豬隻安全。

她說，非洲豬瘟是全球最嚴重的動物疫情之一，但台中在中央與地方通力合作下，疫情目前受控。針對外界關注的廚餘傳染途徑，市府採行全國最嚴格的傾倒、檢驗與運輸管理模式，截至目前所有檢測結果均為陰性。案例場主住家與相關場區亦完成清消、檢測及監控，均呈陰性反應。

盧秀燕強調，現階段的目標是全力守住疫情，不讓病毒擴散，「再過兩天靜置期，若一切順利，就有機會達成清零、全面解封」，並感謝第一線防疫人員的辛勞與市民的配合。