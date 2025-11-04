豬隻禁運禁宰可望解禁？ 卓榮泰：5日中午會做出決定

非洲豬瘟中央災害應變中心昨公布最新疫調，各界關注7日是否能完全解封，取消全台禁宰禁運。行政院長卓榮泰指出，中央應變中心明天中午將作出是否完全解封的決定；後續政院將展開為期一個月的市場管理、肉品穩定計畫，並每周檢討所有事項，盼讓事件安定下來。

台中養豬場爆發全台首宗非洲豬瘟案例，中央疫調推論病毒最可能來自未落實蒸煮的廚餘。農業部長陳駿季表示，未來三天，台灣所有豬場都沒有非洲豬瘟病毒入侵，才能在11月7日解禁並重啟豬肉市場。

立法院會今天繼續施政總質詢，卓榮泰指出，10月22日非洲豬瘟事件爆發後，中央前進應變所起初就高度懷疑來源是否為廚餘，經中央疫調團調查，證實事件引發是因廚餘該蒸煮未蒸煮、該查核未查核，該監控未監控。

他說，未來對於廚餘去化，除了朝飼料化、能源化的先進方式思考，也必須符合農業部三項原則，才可能再考慮、討論及檢討廚餘養豬各種時程的可能性。

卓榮泰續指，中央應變中心明天中午會做出是否解封的決定，行政院後續會對一級生產鏈的從業人員、後市場豬價穩定及肉品供應等，做更妥善的規劃；意即全台禁宰禁運15天過去後，行政院會展開後續為期一個月的市場管理、肉品穩定的計畫，並每周檢討所有事項，希望未來一個月讓事件安定下來。

至於其他爭議，卓說，就交由檢調調查，即時給社會大眾真相。