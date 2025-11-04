蘇揆時代全台示範冷鏈肉品市場卡關五年 承銷人嘆：等來非洲豬瘟

國內首例非洲豬瘟重創養豬產業，各地肉品市場停宰停售半個月，豬農、承銷人哀嘆「生計頓斷」，市場陷入低氣壓。豬肉承銷人無奈指出，5年前時任行政院長蘇貞昌宣布投入20億元，在嘉縣打造全台示範現代化肉品市場，設置冷鏈冷藏設備，若如期完工，肉品至少還能調度，衝擊不會那麼大！

嘉縣現代化肉品市場原由中央畜產會主導，後農委會改制農業部，加上畜產會爆出進口蛋採購風波，主責單位改由縣府接手。工程歷經改制更替、營建物料預算上漲，從20億元增至35億元，增加15億至今未獲農業部核定，使整體計畫仍停留在書面階段，尚未上網招標。

縣府農業處說，工程進度延後與預算變動有關，與非洲豬瘟無關聯，縣府需自籌約10%配合款，1億多元先已送議會審議，待中央核准追加經費後，再提追加預算。

嘉縣肉品市場占地2.33公頃，當時為家畜市場，成立逾一甲子，由朴子市農會經營，2022年9月停止屠宰拍賣拆除舊場，原訂2024年底完工。工期延宕，最新目標延後至2028年，承銷人感嘆「等不到的現代化市場」。

依規畫，未來新肉品市場將附設屠宰與冷凍加工廠，日屠宰量達1500頭，旺日可提升至2000頭。屠宰場占地約4000平方公尺，設有3層分工作業區：1樓洗檢、2樓屠宰、3樓分切，設冷藏冷凍庫、倉儲與服務大樓，屠宰量從每日500頭擴增至3000頭。

設計參考丹麥現代化屠宰設備，是推動「養豬產業升級轉型計畫」的重要環節，讓國內肉品業能與國際接軌、具外銷競爭力。然而5年過去，從蘇貞昌任內嚴防非洲豬瘟，到如今疫情成真，這座「國家級示範市場」仍未動土。

嘉縣市毛豬拍賣屠宰目前集中嘉市肉品市場，資深承銷人說，停宰半個月讓產業鏈陷入癱瘓，「5年前蘇貞昌宣布蓋現代化肉品市場，我們拍手叫好，結果5年過去，若是去年完工有冷鏈設備，肉品供應不會停擺。」

專家指出，非洲豬瘟境外傳入，但國內屠宰體系過於集中、缺乏冷鏈調節，是疫情衝擊供應鏈主因。若現代化肉品市場如期完工，具備冷藏與分切能力，至少可在停宰期穩定供應，減少市場恐慌。