非洲豬瘟死豬數兜不攏 豬農父子涉塗改銷毀化製三聯單
台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟案，台中地檢署展開偵辦，市府發現死亡豬隻化製三聯單的數目兜不攏，聯單上也有塗改痕跡，報請檢調釐清後，發現陳姓父子涉有塗改、銷毀留存的三聯單的犯行，加上歷次供述不實，遭檢方聲押獲准，台中市養豬協會陳姓、蘇姓司機獲請回。
非洲豬瘟案在上月底爆發後，台中市政府統計的斃死豬隻數量，不斷修正，從117頭改為116頭，後又更正為78頭。市府調查發現，農業部規定養豬場的豬隻死亡時，飼主需填報的化製三聯單有塗改痕跡，將相關資料移送檢方調查，檢方才會根據三聯單資料，昨天搜索經手三聯單的陳姓豬農與載運死豬的陳姓、蘇姓司機。
依規定，化製三聯單有甲、乙、丙聯，飼主持有丙聯，甲、乙聯由化製車駕駛隨車攜帶，運抵化製場後供核對並留存甲聯，乙聯再由化製場匯集送交所在地動物防疫機關。
台中地檢署署偵辦非洲豬瘟案，昨天由賴謝銓、郭逵、林思蘋、康存孝、翁嘉隆等5名檢察官，率同調查局台中市調查處、保安警察第七總隊、台中市刑大、清水警分局、中檢重案支援中心檢察事務官，持台中地院核發搜索票，搜索養豬場經營者陳姓父子、台中市養豬協陳姓、蘇姓司機的住居所等4處，約談4人到案說明。
經檢察官偵訊後，認定陳姓豬農父子涉犯業務登載不實文書等罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認定有湮滅、偽造證據及勾串共犯或證人之虞，為確保後續偵查、審判程序，認有羈押原因及必要，4日凌晨向台中地院聲請羈押禁見獲准。
