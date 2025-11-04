非洲豬瘟豬農父子涉偽造文書 有串滅證事實...中檢今天凌晨聲押獲准

台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟案，台中地檢署展開偵辦，昨天檢調警等單位，搜索養豬場等地，帶回陳姓豬農父子、養豬協會陳姓、蘇姓司機等人，檢方訊問後，認陳姓豬農父子涉犯偽造文書罪，今天凌晨向台中地院聲請羈押禁建獲准。

台中地檢署署為持續釐清梧棲區某養豬場檢出非洲豬瘟核酸陽性案之相關事實，3日由賴謝銓、郭逵、林思蘋、康存孝、翁嘉隆等5名檢察官，率同法務部調查局台中市調查處、內政部警政署保安警察第七總隊、臺中市政府警察局刑事警察大隊、清水分局及本署重案支援中心檢察事務官，持台中地院核發搜索票，對養豬場經營者陳姓父子、台中市養豬協陳姓、蘇姓司機之住居所等共計4處執行搜索，約談4人到案說明。

經檢察官偵訊後，認定案關養豬場之被告陳姓父子共同涉犯刑法行使業務登載不實文書等罪之犯罪嫌疑重大，有事實足認為有湮滅、偽造證據及勾串共犯或證人之虞，為確保後續偵查、審判程序，認有羈押之原因及必要，4日凌晨向台中地院聲請羈押禁見獲准。

另台中市養豬協會之陳姓及蘇姓司機2人則經檢察官訊後諭知請回。