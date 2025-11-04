快訊

范姜彥豐遭全方位不倫 傳握粿粿、王子「全裸相擁」外遇鐵證　

蘋果新款HomePod Touch恐重蹈當年覆轍！外媒曝1原因：可能賣不好

黃仁勳遊說碰壁！川普顧問在川習會前一致反對Blackwell晶片銷陸

非洲豬瘟豬農父子涉偽造文書 有串滅證事實...中檢今天凌晨聲押獲准

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟病例，陳姓豬農今遭檢方聲押獲准。圖／本報資料照
台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟病例，陳姓豬農今遭檢方聲押獲准。圖／本報資料照

台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟案，台中地檢署展開偵辦，昨天檢調警等單位，搜索養豬場等地，帶回陳姓豬農父子、養豬協會陳姓、蘇姓司機等人，檢方訊問後，認陳姓豬農父子涉犯偽造文書罪，今天凌晨向台中地院聲請羈押禁建獲准。

台中地檢署署為持續釐清梧棲區某養豬場檢出非洲豬瘟核酸陽性案之相關事實，3日由賴謝銓、郭逵、林思蘋、康存孝、翁嘉隆等5名檢察官，率同法務部調查局台中市調查處、內政部警政署保安警察第七總隊、臺中市政府警察局刑事警察大隊、清水分局及本署重案支援中心檢察事務官，持台中地院核發搜索票，對養豬場經營者陳姓父子、台中市養豬協陳姓、蘇姓司機之住居所等共計4處執行搜索，約談4人到案說明。

經檢察官偵訊後，認定案關養豬場之被告陳姓父子共同涉犯刑法行使業務登載不實文書等罪之犯罪嫌疑重大，有事實足認為有湮滅、偽造證據及勾串共犯或證人之虞，為確保後續偵查、審判程序，認有羈押之原因及必要，4日凌晨向台中地院聲請羈押禁見獲准。

另台中市養豬協會之陳姓及蘇姓司機2人則經檢察官訊後諭知請回。

台中地檢署強調，為阻止動物疫病傳播、確保公共衛生及農牧業免受衝擊，堪為當務之急。檢察機關將持續與中央及地方檢疫、司法警察及相關部門協力合作，依循法律程序縝密蒐集事證，務求儘速還原事件全貌、維護社會公共利益與國家農牧安定。

台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟病例，陳姓豬農之子遭檢方聲押獲准。圖／本報資料照
台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟病例，陳姓豬農之子遭檢方聲押獲准。圖／本報資料照

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

中央公布非洲豬瘟疫調 醫嗆「有說等於沒說」怒批這人最離譜

台中非洲豬瘟案 豬農父子涉業務登載不實羈押禁見

梧棲清潔隊廚餘違法流入C養豬場？中市府：公開標售、將追究業者責任

媒體指非洲豬瘟疫情延燒 南投家畜所：誤導讀者

相關新聞

非洲豬瘟死豬數兜不攏 豬農父子涉塗改銷毀化製三聯單

台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟案，台中地檢署展開偵辦，市府發現死亡豬隻化製三聯單的數目兜不攏，聯單上也有塗改痕跡，報請檢...

非洲豬瘟豬農父子涉偽造文書 有串滅證事實...中檢今天凌晨聲押獲准

台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟案，台中地檢署展開偵辦，昨天檢調警等單位，搜索養豬場等地，帶回陳姓豬農父子、養豬協會陳姓、...

中央公布非洲豬瘟疫調 醫嗆「有說等於沒說」怒批這人最離譜

中央非洲豬瘟災害應變中心公布疫情調查結果，推論病毒可能來自未落實蒸煮的廚餘。時事評論家、醫師沈政男痛批「有說等於沒說」，...

中央疫調：非洲豬瘟僅在台中案場 廚餘疑禍首

中央非洲豬瘟災害應變中心昨公布最新疫情調查結果，確認僅發生於台中市一處養豬場，目前全國未見其他擴散跡象，推論病毒最可能來...

台中廚餘改焚化 南投「化整為零」

非洲豬瘟造成廚餘去化管道受限，為避免民怨，台中市已全面禁廚餘進掩埋場，改送焚化爐，桃園市因焚化、再利用管道有餘裕，掩埋場...

非洲豬瘟案例場傳蒸煮廚餘舊照蒙混 中市府：現採每日視訊盯場

非洲豬瘟中央災害應變中心今公布疫調結果，推論梧棲案例場病毒最可能來自未落實蒸煮廚餘。農業部次長杜文珍表示，案例場從7月上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。