快訊

中央公布非洲豬瘟疫調 醫嗆「有說等於沒說」怒批這人最離譜

立院修法納災害天氣…「高溫假」有望！但不會像颱風放整天

吳音寧將掌台肥…張景森憂遲早出事 藍委酸「肥水必落音寧田」

聽新聞
0:00 / 0:00

中央公布非洲豬瘟疫調 醫嗆「有說等於沒說」怒批這人最離譜

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
非洲豬瘟中央災害應變中心昨公布疫調結果，農業部長陳駿季（中）、行政院政委陳時中（左）及防檢署署長杜麗華（右）出席。本報資料照
非洲豬瘟中央災害應變中心昨公布疫調結果，農業部長陳駿季（中）、行政院政委陳時中（左）及防檢署署長杜麗華（右）出席。本報資料照

中央非洲豬瘟災害應變中心公布疫情調查結果，推論病毒可能來自未落實蒸煮的廚餘。時事評論家、醫師沈政男痛批「有說等於沒說」，並指政委陳時中離譜認為「病毒與邊境有關稍微牽強」，沒搞清楚病毒很可能已從邊境破口進來好幾次。

沈政男指出，他仔細聽完非洲豬瘟的中央疫調報告，最大篇幅就是說明「病毒可能來自未蒸煮的廚餘」。但早在疫情爆發第一天，學者就說，「這類疫情百分之九十起因於廚餘」；並痛批，中央的疫調報告「有說等於沒說」。

他進一步表示，完整疫調報告應該回答，先前境內沒有病毒，那是從機場、海運或是哪個邊境破口進來；更離譜的是，病毒到底來自中國，還是越南，查不到病毒從哪裡傳來，講一句「對方沒把病毒基因上傳到世衛，無法辨別」就算了。

最離譜的是，陳時中竟說「這次是全面監測，如果（病毒）是從邊境進來，絕對不會落得這麼準，剛好只落在一家，應該會是多重的，但監測這麼多養豬場，就只有這家，邊境是一定要管好，但若衍生說跟邊境有關，『我覺得是稍微牽強點』」。

沈政男表示，陳時中竟認為病毒應該最先不是傳到梧棲養豬場，是透過廚餘到處散播，但因大家有蒸煮廚餘，最後來到梧棲場，又剛好沒蒸煮，因此爆發疫情。但「這完全跟疫調結果不符」，若其他養豬場也有病毒，至少環境中會查到。

陳時中沒搞清楚，不是病毒已經到處散播，而是，病毒很可能已從邊境破口進來好幾次，先前剛好都有被蒸煮掉，但這次沒有，於是爆發疫情。而台中市政府也沒有延誤通報，因此能夠圍堵疫情，沒有讓病毒擴散出去。

不過，台中市府被綠營抓到沒確實督導廚餘蒸煮，那接下來，市府以後只需要做一件事，就是依照陳時中說法，把廚餘蒸煮好，每天派人盯住廚餘蒸煮上傳畫面，每個月派人去養豬場晃一下蓋稽查章，要是再爆發疫情，百分百就是中央的責任。

非洲豬瘟中央災害應變中心昨公布疫調結果，農業部次長杜文珍（左起）、行政院政委陳時中、農業部長陳駿季等人出席。本報資料照
非洲豬瘟中央災害應變中心昨公布疫調結果，農業部次長杜文珍（左起）、行政院政委陳時中、農業部長陳駿季等人出席。本報資料照

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

民進黨高雄崩盤前兆？醫嗆綠營吃相難看：好運已盡

國內醫師大缺工？沈政男曝「1關鍵」：加薪解決不了問題

鄭麗文展現改革氣勢 他批同時間綠營卻派高薪實習生掌台肥

沈政男提非洲豬瘟R0值稱「中市府未延誤通報」 陳駿季：疫調中

相關新聞

中央公布非洲豬瘟疫調 醫嗆「有說等於沒說」怒批這人最離譜

中央非洲豬瘟災害應變中心公布疫情調查結果，推論病毒可能來自未落實蒸煮的廚餘。時事評論家、醫師沈政男痛批「有說等於沒說」，...

中央疫調：非洲豬瘟僅在台中案場 廚餘疑禍首

中央非洲豬瘟災害應變中心昨公布最新疫情調查結果，確認僅發生於台中市一處養豬場，目前全國未見其他擴散跡象，推論病毒最可能來...

台中廚餘改焚化 南投「化整為零」

非洲豬瘟造成廚餘去化管道受限，為避免民怨，台中市已全面禁廚餘進掩埋場，改送焚化爐，桃園市因焚化、再利用管道有餘裕，掩埋場...

非洲豬瘟案例場傳蒸煮廚餘舊照蒙混 中市府：現採每日視訊盯場

非洲豬瘟中央災害應變中心今公布疫調結果，推論梧棲案例場病毒最可能來自未落實蒸煮廚餘。農業部次長杜文珍表示，案例場從7月上...

梧棲清潔隊廚餘違法流入C養豬場？中市府：公開標售、將追究業者責任

非洲豬瘟中央災害應變中心今公布疫調結果，揭發台中另一大型C養豬場也到梧棲清潔隊載廚餘，甚至收受案例場吃不完的廚餘，但該養...

中央爆廚餘流向C養豬場？民代懷疑藏弊端 中市府：追究得標業者責任

台中梧棲一養豬場爆發非洲豬瘟，中央災害應變中心今公布疫調結果，推測論病毒可能來自未落實蒸煮廚餘。而且梧棲清潔隊廚餘不只流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。