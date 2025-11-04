中央公布非洲豬瘟疫調 醫嗆「有說等於沒說」怒批這人最離譜

中央非洲豬瘟災害應變中心公布疫情調查結果，推論病毒可能來自未落實蒸煮的廚餘。時事評論家、醫師沈政男痛批「有說等於沒說」，並指政委陳時中離譜認為「病毒與邊境有關稍微牽強」，沒搞清楚病毒很可能已從邊境破口進來好幾次。

沈政男指出，他仔細聽完非洲豬瘟的中央疫調報告，最大篇幅就是說明「病毒可能來自未蒸煮的廚餘」。但早在疫情爆發第一天，學者就說，「這類疫情百分之九十起因於廚餘」；並痛批，中央的疫調報告「有說等於沒說」。

他進一步表示，完整疫調報告應該回答，先前境內沒有病毒，那是從機場、海運或是哪個邊境破口進來；更離譜的是，病毒到底來自中國，還是越南，查不到病毒從哪裡傳來，講一句「對方沒把病毒基因上傳到世衛，無法辨別」就算了。

最離譜的是，陳時中竟說「這次是全面監測，如果（病毒）是從邊境進來，絕對不會落得這麼準，剛好只落在一家，應該會是多重的，但監測這麼多養豬場，就只有這家，邊境是一定要管好，但若衍生說跟邊境有關，『我覺得是稍微牽強點』」。

沈政男表示，陳時中竟認為病毒應該最先不是傳到梧棲養豬場，是透過廚餘到處散播，但因大家有蒸煮廚餘，最後來到梧棲場，又剛好沒蒸煮，因此爆發疫情。但「這完全跟疫調結果不符」，若其他養豬場也有病毒，至少環境中會查到。

陳時中沒搞清楚，不是病毒已經到處散播，而是，病毒很可能已從邊境破口進來好幾次，先前剛好都有被蒸煮掉，但這次沒有，於是爆發疫情。而台中市政府也沒有延誤通報，因此能夠圍堵疫情，沒有讓病毒擴散出去。