非洲豬瘟案例場傳蒸煮廚餘舊照蒙混 中市府：現採每日視訊盯場

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中梧棲案例場病毒可能來自未落實蒸煮廚餘。記者黃仲裕／攝影
台中梧棲案例場病毒可能來自未落實蒸煮廚餘。記者黃仲裕／攝影

非洲豬瘟中央災害應變中心今公布疫調結果，推論梧棲案例場病毒最可能來自未落實蒸煮廚餘。農業部次長杜文珍表示，案例場從7月上傳1次廚餘蒸煮的資料，就沒再上傳，陳姓豬農坦承因不會操作，上傳「舊照片」交差。中市環保局表示，照片有無上傳或是否上傳正確照片，中央並無罰則，現已採每日視訊連線盯場。

台中市環保局表示，環境部規範取得廚餘再利用檢核的養豬場，須定期每月上傳廚餘蒸煮照片至系統，目的是督促養豬場落實蒸煮規定，照片有無上傳或是否上傳正確照片，中央並無訂定罰則。

環保局說，豬農未依規上傳照片，代表恐有廚餘未依規落實高溫蒸煮作業，環保局現已採每日視訊連線盯場及錄影建檔的嚴密管制方式，若查獲再利用養豬場有使用廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料作為飼料餵養豬隻之虞，將會同農業局現場查核，違者將由農業局依動物傳染病防治條例及飼料管理法規定，分別處最高100萬及300萬元。

