梧棲清潔隊廚餘違法流入C養豬場？中市府：公開標售、將追究業者責任

非洲豬瘟中央災害應變中心今公布疫調結果，揭發台中另一大型C養豬場也到梧棲清潔隊載廚餘，甚至收受案例場吃不完的廚餘，但該養豬場落實蒸煮廚餘，並未爆發疫情。台中市環保局表示，梧棲清潔隊無載運廚餘至C養豬場，中市府將追查業者是否涉申報不實，如違規依法最高可開罰300萬。

農業部次長杜文珍今說，梧棲清潔隊的廚餘違規流用給非經許可的C養豬場，C養豬場飼養規模超過1000頭豬隻，多以廚餘餵養，顯示廚餘源頭及分讓管理出現問題，而案例場廚餘載運車經檢測出陽性，推論病毒最可能來自未落實蒸煮的廚餘。

環保局表示，梧棲區清潔隊供應熟廚餘給廚餘再利用畜牧場，均依規採公開標售，該案例場得標後，由案例場自行派車至梧棲清潔隊部收運，並非由梧棲清潔隊載運至案例場，更無所謂載運至C養豬場的情形。

環保局提到，由於得標養豬場每次收運廚餘均須簽名以示負責，對於養豬業者是否有冒名不實情形，環保局已調閱監視器，依法追查究辦。

另有關案例場是否涉及分送給C養豬場廚餘，造成後續申報不實，將依廢清法查辦，若確屬違規最高可處300萬元罰鍰。

C養豬場雖是有取得廚餘再利用許可的畜牧場，但對於C養豬場是否涉及冒名使用梧棲清潔隊的廚餘，卻未如實申報，環保局也將進一步查處，同樣可依廢清法最高開罰300萬元。