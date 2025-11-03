中央爆廚餘流向C養豬場？民代懷疑藏弊端 中市府：追究得標業者責任
台中梧棲一養豬場爆發非洲豬瘟，中央災害應變中心今公布疫調結果，推測論病毒可能來自未落實蒸煮廚餘。而且梧棲清潔隊廚餘不只流向案例豬場，也違規流用給非經許可的C養豬場，但C養豬場均按時陳報，落實廚餘蒸煮，使得結果大不相同。
民眾黨台中市議員江和樹今天表示，他認為這很明顯是貪污，因為廚餘只可以合法標售，希望檢調好好查一下還有多少的弊案。他說，環保局的廚餘一年可標出2千多萬元，這是有登記的，但是沒有登記的還有多少？需要好好去了解。
台中市環保局晚間表示，梧棲區清潔隊熟廚餘採取公開標售，由該案例場業者得標，業者自行派車至清潔隊收運，而非由清潔隊載運至案例場，更未載運至Ｃ養豬場；將追究得標業者收運、申報責任，將依廢清法查辦，若違規最高可處300萬元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言