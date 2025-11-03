中央爆廚餘流向C養豬場？民代懷疑藏弊端 中市府：追究得標業者責任

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨台中市議員江和樹今要求調查台中市廚餘流向，並認為其中有弊端。圖／江和樹提供

台中梧棲一養豬場爆發非洲豬瘟，中央災害應變中心今公布疫調結果，推測論病毒可能來自未落實蒸煮廚餘。而且梧棲清潔隊廚餘不只流向案例豬場，也違規流用給非經許可的C養豬場，但C養豬場均按時陳報，落實廚餘蒸煮，使得結果大不相同。

民眾黨台中市議員江和樹今天表示，他認為這很明顯是貪污，因為廚餘只可以合法標售，希望檢調好好查一下還有多少的弊案。他說，環保局的廚餘一年可標出2千多萬元，這是有登記的，但是沒有登記的還有多少？需要好好去了解。

台中市環保局晚間表示，梧棲區清潔隊熟廚餘採取公開標售，由該案例場業者得標，業者自行派車至清潔隊收運，而非由清潔隊載運至案例場，更未載運至Ｃ養豬場；將追究得標業者收運、申報責任，將依廢清法查辦，若違規最高可處300萬元罰鍰。

