宜蘭禁用廚餘養豬！張勝德推黑水虻分解廚餘 吳宗憲喊增設處理廠

擔心非洲豬瘟疫情，宜蘭縣決定禁止使用廚餘養豬，縣政府最近將研擬加碼補助養豬戶。至於禁餵養豬後的廚餘去處，議長張勝德今天參觀「黑水虻自動化飼育塔」，肯定去化廚餘的成效佳；立委吳宗憲提出加速設置「廚餘處理廠」，降低對焚化爐的依賴及耗損。

宜蘭縣目前有84場養豬場，使用廚餘養豬10場，占比雖然不高，但為了安全起見，縣政府將全面禁止廚餘養豬，決定在中央針對每頭豬補助300元飼料費外，也會研擬加碼補助養豬戶作為。

禁用廚餘餵豬後，宜蘭每天要處理30噸的熟廚餘，議長張勝德今天前往五大社區參觀社區型「黑水虻自動化飼育塔」，他說，黑水虻是高效分解生物，針對生廚餘或熟廚餘都可以處理分解，至於黑水虻自動化飼育塔，比起傳統人工飼養黑水虻模式，具有自動化、集中化、無臭化管理等優點，但目前飼育塔製成費用頗高，未來是否能量產降低成本，幫忙解決廚餘危機。

不分區立委吳宗憲與縣議員林岳賢今天一起走訪宜蘭餐飲業，他說，最近不只豬農受衝擊，民眾不敢吃豬肉，餐廳訂單直落，以豬肉為主的包子、水餃攤販更是首當其衝，牽動所有仰賴豬肉產業鏈的人民。

吳宗憲強調，非洲豬瘟病毒不會傳染人，就算誤食受感染的豬肉也不會生病；但現實是民眾信心不足，導致餐廳生意慘澹，他要求政府須加強宣導「不影響人體」，重建消費者信心。