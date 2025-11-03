快訊

國道1號嚴重車禍…6輛發生事故女子下車 遭遊覽車追撞困車底命危

獨／基層反彈怕了？才喊勤務回歸正常 台中市消防局「禁調休」突取消

控訴寶佳突襲！中工再揪疑點：人頭買股、規避申報

媒體指非洲豬瘟疫情延燒 南投家畜所：誤導讀者

中央社／ 南投縣3日電

南投3處養豬場通報豬隻死亡，檢驗結果均陰性，非洲豬瘟中央災害應變中心今天公布疫調報告，疫情目前無擴散跡象；另外，南投家畜所表示，媒體報導疫情延燒南投是「誤導」。

台中梧棲一處養豬場發生非洲豬瘟疫情，非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，疫情調查結果，到目前為止資訊，僅發生在台中案例場；自10月22日起，針對台中關聯場及全國養豬場、化製場、肉品市場、屠宰場等查訪及檢驗，並無發現其他染病案例及環境陽性結果。

南投縣家畜疾病防治所今天表示，配合中央全國性防疫措施，目前若有豬隻死亡，不論死因為何皆須採驗，日前送驗2場，未被中央告知「陽性」，今天還有1場通報豬隻死亡，已採樣送驗，依時間應已有結果，若沒被告知是「陽性」，即代表檢驗結果為「陰性」。

對於有媒體報導「台中豬瘟疫情延燒！南投草屯皆傳豬隻暴斃」，南家畜所說，此標題是誤導讀者，南投並無遭非洲豬瘟疫情「延燒」，中央災害應變中心今天下午也說得很清楚，全國沒發現其他染病案例及環境陽性結果；另豬隻少量死亡是正常現象。

