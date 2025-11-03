快訊

偷吃人妻慘痛代價！王子遭全面停止演藝活動 經紀公司聲明曝光

明年要退休…最高法院法官周盈文辦公室昏倒 腦出血等開刀中

39屆吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報6件作品入圍

聽新聞
0:00 / 0:00

廚餘8天就能製肥供民眾使用 張麗善喊話中央：永久禁止廚餘養豬

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林廚餘經科技發酵只要8天即可製成肥料供民眾使用，縣長張麗善（中）今下午率縣府、縣議會、各鄉鎮市農會、立委張嘉郡及丁學忠等人到縣內南亞廚餘資源化場會勘。記者陳雅玲／攝影
雲林廚餘經科技發酵只要8天即可製成肥料供民眾使用，縣長張麗善（中）今下午率縣府、縣議會、各鄉鎮市農會、立委張嘉郡及丁學忠等人到縣內南亞廚餘資源化場會勘。記者陳雅玲／攝影

台中爆發非洲豬瘟疫情，廚餘去化問題各界關注，雲林縣長張麗善今下午率縣府、縣議會、各鄉鎮市農會、立委張嘉郡及丁學忠等人到縣內南亞廚餘資源化場會勘，雲林廚餘只要8天即可製成肥料供民眾使用，張麗善表示，為保護台灣養豬產業，中央應永久禁止全國廚餘養豬，雲林願分享廚餘去化經驗。

中央災害應變中心今公布台中非洲豬瘟疫調結果，推測病毒來源可能來自未完全蒸煮的廚餘，雲林縣議會定期會上午總質詢仍有多位議員關心廚餘去化及養豬產業受到的衝擊，下午縣府、縣議會、各農會、雲林縣養豬協會等人前往縣內南亞廚餘資源化場考察。

雲林縣自2018年全面禁止廚餘養豬，由南亞設置廚餘資源化產線協助縣內廚餘去化，2019年至今已去化7.76萬噸廚餘，並產製有機質材料及雲溉肥供民眾無償使用。

場方工作人員表示，統式堆肥場處理約需90至180天，南亞廚餘去化採用全台首創高效發酵槽搭配二次發酵，只需8天即可製成有機肥，製程中產生的廢氣全數收集後送至焚化爐處理、廢水經厭氧處理，沒有臭味及汙染且可轉廢為能。

張麗善及張嘉郡都表示，唯有永久全國禁止廚餘養豬，才能真正杜絕非洲豬瘟，雲林縣是全國最大養豬縣，呼籲中央參考雲林縣與南亞的合作模式，在一縣市補助設置一座廚餘資源化處理場，從源頭杜絕疫情，保護台灣養豬產業。

雲林縣養豬協會理事長吳英吉表示，台中爆發疫情至今，豬農對於養豬產業隨時面臨疫情威脅，忐忑不安，希望中央拿出魄力全面禁止廚餘養豬，為養豬產業守住最後一道防線。

雲林廚餘經科技發酵只要8天即可製成肥料供民眾使用，縣長張麗善（前排中））今下午率縣府、縣議會、各鄉鎮市農會、立委張嘉郡（前排右）及丁學忠等人到縣內南亞廚餘資源化場會勘，呼籲中央永久禁止廚餘養豬。記者陳雅玲／攝影
雲林廚餘經科技發酵只要8天即可製成肥料供民眾使用，縣長張麗善（前排中））今下午率縣府、縣議會、各鄉鎮市農會、立委張嘉郡（前排右）及丁學忠等人到縣內南亞廚餘資源化場會勘，呼籲中央永久禁止廚餘養豬。記者陳雅玲／攝影
雲林廚餘經科技發酵只要8天即可製成肥料供民眾使用，縣長張麗善（左一）今下午率縣府、縣議會、各鄉鎮市農會、立委張嘉郡及丁學忠等人到縣內南亞廚餘資源化場會勘。記者陳雅玲／攝影
雲林廚餘經科技發酵只要8天即可製成肥料供民眾使用，縣長張麗善（左一）今下午率縣府、縣議會、各鄉鎮市農會、立委張嘉郡及丁學忠等人到縣內南亞廚餘資源化場會勘。記者陳雅玲／攝影
雲林廚餘經科技發酵只要8天即可製成肥料供民眾使用，縣長張麗善（左三）今下午率縣府、縣議會、各鄉鎮市農會、立委張嘉郡及丁學忠等人到縣內南亞廚餘資源化場會勘。記者陳雅玲／攝影
雲林廚餘經科技發酵只要8天即可製成肥料供民眾使用，縣長張麗善（左三）今下午率縣府、縣議會、各鄉鎮市農會、立委張嘉郡及丁學忠等人到縣內南亞廚餘資源化場會勘。記者陳雅玲／攝影
雲林縣自2018年全面禁止廚餘養豬，由南亞設置廚餘資源化產線協助縣內廚餘去化。記者陳雅玲／攝影
雲林縣自2018年全面禁止廚餘養豬，由南亞設置廚餘資源化產線協助縣內廚餘去化。記者陳雅玲／攝影
雲林廚餘經科技發酵只要8天即可製成肥料供民眾使用，縣長張麗善（左四）今下午率縣府、縣議會、各鄉鎮市農會、立委張嘉郡及丁學忠（左五）等人到縣內南亞廚餘資源化場會勘。記者陳雅玲／攝影
雲林廚餘經科技發酵只要8天即可製成肥料供民眾使用，縣長張麗善（左四）今下午率縣府、縣議會、各鄉鎮市農會、立委張嘉郡及丁學忠（左五）等人到縣內南亞廚餘資源化場會勘。記者陳雅玲／攝影

非洲豬瘟 廚餘 張麗善

延伸閱讀

南亞廚餘資源化場去化廚餘有成 張麗善率隊現勘

全國環保志工齊聚雲林 彭啓明盛讚張麗善環保永續典範

張麗善今再向中央喊話 勿被46萬頭廚餘豬政策綁架「應全面禁餿」

「反對如排山倒海」2018非洲豬瘟首禁廚餘 張麗善分享成功經驗

相關新聞

台中爆非洲豬瘟 市府：老農隱瞞廚餘流向已送檢調

台中梧棲區養豬場爆非洲豬瘟，案例場還將廚餘分給其他養豬場，市府認為老農疫調未說實話，日前送檢調；環保局對內部人員未落實稽...

廚餘8天就能製肥供民眾使用 張麗善喊話中央：永久禁止廚餘養豬

台中爆發非洲豬瘟疫情，廚餘去化問題各界關注，雲林縣長張麗善今下午率縣府、縣議會、各鄉鎮市農會、立委張嘉郡及丁學忠等人到縣...

一市兩制？北市免租補貼非洲豬瘟衝擊 議員曝漏這一群人

非洲豬瘟疫情，嚴重衝擊攤商生計，北市府日前祭出公有市場豬肉攤「免租金一個月、加碼一萬元」補貼，議員顏若芳今在議會財建部門...

廚餘為病毒最可能來源 陳駿季仍未承諾禁廚餘養豬

中央非洲豬瘟災害應變中心今日公布最新疫情調查結果，確認本次非洲豬瘟僅發生於台中市一處養豬場，而依據流行病學分析，病毒最可...

南亞廚餘資源化場去化廚餘有成 張麗善率隊現勘

南亞塑膠從民國102年起啟用廚餘資源化場，並協助雲林縣去化廚餘累計5.7萬公噸；縣長張麗善今天率議員們現勘，重申基於防疫...

上傳舊照片、今年只叫2桶瓦斯 梧棲案例豬場廚餘蒸煮恐不符規定

中央非洲豬瘟災害應變中心今日公布最新疫情調查結果，確認本次非洲豬瘟僅發生於台中市一處養豬場，屬「單一案例」，目前全國未見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。