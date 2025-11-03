廚餘8天就能製肥供民眾使用 張麗善喊話中央：永久禁止廚餘養豬

台中爆發非洲豬瘟疫情，廚餘去化問題各界關注，雲林縣長張麗善今下午率縣府、縣議會、各鄉鎮市農會、立委張嘉郡及丁學忠等人到縣內南亞廚餘資源化場會勘，雲林廚餘只要8天即可製成肥料供民眾使用，張麗善表示，為保護台灣養豬產業，中央應永久禁止全國廚餘養豬，雲林願分享廚餘去化經驗。

中央災害應變中心今公布台中非洲豬瘟疫調結果，推測病毒來源可能來自未完全蒸煮的廚餘，雲林縣議會定期會上午總質詢仍有多位議員關心廚餘去化及養豬產業受到的衝擊，下午縣府、縣議會、各農會、雲林縣養豬協會等人前往縣內南亞廚餘資源化場考察。

雲林縣自2018年全面禁止廚餘養豬，由南亞設置廚餘資源化產線協助縣內廚餘去化，2019年至今已去化7.76萬噸廚餘，並產製有機質材料及雲溉肥供民眾無償使用。

場方工作人員表示，統式堆肥場處理約需90至180天，南亞廚餘去化採用全台首創高效發酵槽搭配二次發酵，只需8天即可製成有機肥，製程中產生的廢氣全數收集後送至焚化爐處理、廢水經厭氧處理，沒有臭味及汙染且可轉廢為能。

張麗善及張嘉郡都表示，唯有永久全國禁止廚餘養豬，才能真正杜絕非洲豬瘟，雲林縣是全國最大養豬縣，呼籲中央參考雲林縣與南亞的合作模式，在一縣市補助設置一座廚餘資源化處理場，從源頭杜絕疫情，保護台灣養豬產業。