台中爆非洲豬瘟 市府：老農隱瞞廚餘流向已送檢調
台中梧棲區養豬場爆非洲豬瘟，案例場還將廚餘分給其他養豬場，市府認為老農疫調未說實話，日前送檢調；環保局對內部人員未落實稽查則表示，後續內部檢討。
台中梧棲區一家養豬場爆發非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心今天說明調查情形，案例場除未落實蒸煮廚餘導致感染的可能性高；案例場還將自梧棲清潔隊取得的廚餘分給其他養豬場，不過，因其他養豬場落實廚餘蒸煮並未染疫。
台中市議會今天召開業務質詢，環保局長陳宏益會後接受媒體聯訪表示，老農一直強調豬場只使用梧棲清潔隊廚餘，吃了10年都沒事，市府查獲的訊息不是這樣，老農不一定說實話，10月31日市府將他移送檢調。
台中市梧棲清潔隊的廚餘全被老農豬場標走，據了解，老農除自行派人去載運廚餘外，還將用不完的廚餘分給另家豬場，而這豬場也會派車到梧棲清潔隊載廚餘，並表示所屬為老農豬場。
民進黨台中市議員江肇國表示，環保局對每個養豬場廚餘使用量毫無掌握，養300頭豬的豬場，自用外還有剩餘可分給其他案場，環保局管理失能、沒有調查能力，凡事都送檢調、推中央。
台中地檢署告訴中央社記者，全案仍持續調查，盼盡速查明有無違反動物傳染病防治條例或相關違法情事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言