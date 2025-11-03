台中爆非洲豬瘟 市府：老農隱瞞廚餘流向已送檢調

台中梧棲區養豬場爆非洲豬瘟，案例場還將廚餘分給其他養豬場，市府認為老農疫調未說實話，日前送檢調；環保局對內部人員未落實稽查則表示，後續內部檢討。

台中梧棲區一家養豬場爆發非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心今天說明調查情形，案例場除未落實蒸煮廚餘導致感染的可能性高；案例場還將自梧棲清潔隊取得的廚餘分給其他養豬場，不過，因其他養豬場落實廚餘蒸煮並未染疫。

台中市議會今天召開業務質詢，環保局長陳宏益會後接受媒體聯訪表示，老農一直強調豬場只使用梧棲清潔隊廚餘，吃了10年都沒事，市府查獲的訊息不是這樣，老農不一定說實話，10月31日市府將他移送檢調。

台中市梧棲清潔隊的廚餘全被老農豬場標走，據了解，老農除自行派人去載運廚餘外，還將用不完的廚餘分給另家豬場，而這豬場也會派車到梧棲清潔隊載廚餘，並表示所屬為老農豬場。

民進黨台中市議員江肇國表示，環保局對每個養豬場廚餘使用量毫無掌握，養300頭豬的豬場，自用外還有剩餘可分給其他案場，環保局管理失能、沒有調查能力，凡事都送檢調、推中央。

台中地檢署告訴中央社記者，全案仍持續調查，盼盡速查明有無違反動物傳染病防治條例或相關違法情事。