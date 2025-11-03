快訊

偷吃人妻慘痛代價！王子遭全面停止演藝活動 經紀公司聲明曝光

明年要退休…最高法院法官周盈文辦公室昏倒 腦出血等開刀中

39屆吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報6件作品入圍

台中爆非洲豬瘟 市府：老農隱瞞廚餘流向已送檢調

中央社／ 台中3日電
台中梧棲區一家養豬場爆發非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心今天說明調查情形，案例場除未落實蒸煮廚餘導致感染的可能性高。本報資料照片
台中梧棲區一家養豬場爆發非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心今天說明調查情形，案例場除未落實蒸煮廚餘導致感染的可能性高。本報資料照片

台中梧棲區養豬場非洲豬瘟，案例場還將廚餘分給其他養豬場，市府認為老農疫調未說實話，日前送檢調；環保局對內部人員未落實稽查則表示，後續內部檢討。

台中梧棲區一家養豬場爆發非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心今天說明調查情形，案例場除未落實蒸煮廚餘導致感染的可能性高；案例場還將自梧棲清潔隊取得的廚餘分給其他養豬場，不過，因其他養豬場落實廚餘蒸煮並未染疫。

台中市議會今天召開業務質詢，環保局長陳宏益會後接受媒體聯訪表示，老農一直強調豬場只使用梧棲清潔隊廚餘，吃了10年都沒事，市府查獲的訊息不是這樣，老農不一定說實話，10月31日市府將他移送檢調。

台中市梧棲清潔隊的廚餘全被老農豬場標走，據了解，老農除自行派人去載運廚餘外，還將用不完的廚餘分給另家豬場，而這豬場也會派車到梧棲清潔隊載廚餘，並表示所屬為老農豬場。

民進黨台中市議員江肇國表示，環保局對每個養豬場廚餘使用量毫無掌握，養300頭豬的豬場，自用外還有剩餘可分給其他案場，環保局管理失能、沒有調查能力，凡事都送檢調、推中央。

台中地檢署告訴中央社記者，全案仍持續調查，盼盡速查明有無違反動物傳染病防治條例或相關違法情事。

非洲豬瘟 廚餘 養豬場 檢調

延伸閱讀

南亞廚餘資源化場去化廚餘有成 張麗善率隊現勘

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

非洲豬瘟疫情衝擊產業 桃市拍板加碼補貼方案

非洲豬瘟禁止廚餘餵豬…台中瞄準廚餘機 爭取中央1.5億元補助

相關新聞

台中爆非洲豬瘟 市府：老農隱瞞廚餘流向已送檢調

台中梧棲區養豬場爆非洲豬瘟，案例場還將廚餘分給其他養豬場，市府認為老農疫調未說實話，日前送檢調；環保局對內部人員未落實稽...

廚餘8天就能製肥供民眾使用 張麗善喊話中央：永久禁止廚餘養豬

台中爆發非洲豬瘟疫情，廚餘去化問題各界關注，雲林縣長張麗善今下午率縣府、縣議會、各鄉鎮市農會、立委張嘉郡及丁學忠等人到縣...

一市兩制？北市免租補貼非洲豬瘟衝擊 議員曝漏這一群人

非洲豬瘟疫情，嚴重衝擊攤商生計，北市府日前祭出公有市場豬肉攤「免租金一個月、加碼一萬元」補貼，議員顏若芳今在議會財建部門...

廚餘為病毒最可能來源 陳駿季仍未承諾禁廚餘養豬

中央非洲豬瘟災害應變中心今日公布最新疫情調查結果，確認本次非洲豬瘟僅發生於台中市一處養豬場，而依據流行病學分析，病毒最可...

南亞廚餘資源化場去化廚餘有成 張麗善率隊現勘

南亞塑膠從民國102年起啟用廚餘資源化場，並協助雲林縣去化廚餘累計5.7萬公噸；縣長張麗善今天率議員們現勘，重申基於防疫...

上傳舊照片、今年只叫2桶瓦斯 梧棲案例豬場廚餘蒸煮恐不符規定

中央非洲豬瘟災害應變中心今日公布最新疫情調查結果，確認本次非洲豬瘟僅發生於台中市一處養豬場，屬「單一案例」，目前全國未見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。