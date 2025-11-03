一市兩制？北市免租補貼非洲豬瘟衝擊 議員曝漏這一群人

非洲豬瘟疫情，嚴重衝擊攤商生計，北市府日前祭出公有市場豬肉攤「免租金一個月、加碼一萬元」補貼，議員顏若芳今在議會財建部門質詢點出，目前北市府補貼僅針對公有市場，卻忽略廣大的攤集場攤商，顯有不公，形同「一市兩制」。產發局表示，非公有市場部分這一兩天會來研擬。

截至113年底統計資料，北市攤販集中場攤位數高達4210攤，幾乎是公有市場（7459攤）的近6成，其中，大安、文山、北投、士林、中山、大同等多處攤集場均有豬肉攤商，統計至少上百攤，若再加上受波及的飲食、雜貨攤，潛在影響總數更高達1400攤。

顏若芳說，市場處長今天在答詢時已證實，目前北市各大攤集場共有110餘攤的豬肉攤，絕大多數都已歇業，而間接受影響的雜貨、飲食攤共計400餘攤，約有200餘攤已經歇業。

顏說，攤集場同樣面臨無豬可賣、無生意可做的困境，市府的萬元補貼與租金減免，僅限公有市場，讓攤集場攤商情何以堪，無疑是雪上加霜。公有市場有政府作後盾，租金相對低廉；反觀攤集場攤位多向私人地主承租，租金壓力本就更重，反而在非常時刻被排除在紓困之外。

顏若芳質詢時要求，北市府的攤商補貼不應有差別待遇，萬元加碼措施亦應立即惠及攤集場的豬肉攤商，並同時研擬對間接受影響攤商的支持措施，真正體恤基層攤商的艱難，不要讓攤集場的攤商，成為被市府遺忘的一群。