快訊

中職／林安可確定提旅外FA追夢 餅總4年前的春天就預言過

周杰倫剛私約GD！親友砸2.4億成GD公司股東

一市兩制？北市免租補貼非洲豬瘟衝擊 議員曝漏這一群人

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員顏若芳表示，目前北市府補貼僅針對公有市場，卻忽略廣大的攤集場攤商，顯有不公，形同「一市兩制」。圖／引用自顏若芳臉書
議員顏若芳表示，目前北市府補貼僅針對公有市場，卻忽略廣大的攤集場攤商，顯有不公，形同「一市兩制」。圖／引用自顏若芳臉書

非洲豬瘟疫情，嚴重衝擊攤商生計，北市府日前祭出公有市場豬肉攤「免租金一個月、加碼一萬元」補貼，議員顏若芳今在議會財建部門質詢點出，目前北市府補貼僅針對公有市場，卻忽略廣大的攤集場攤商，顯有不公，形同「一市兩制」。產發局表示，非公有市場部分這一兩天會來研擬。

截至113年底統計資料，北市攤販集中場攤位數高達4210攤，幾乎是公有市場（7459攤）的近6成，其中，大安、文山、北投、士林、中山、大同等多處攤集場均有豬肉攤商，統計至少上百攤，若再加上受波及的飲食、雜貨攤，潛在影響總數更高達1400攤。

顏若芳說，市場處長今天在答詢時已證實，目前北市各大攤集場共有110餘攤的豬肉攤，絕大多數都已歇業，而間接受影響的雜貨、飲食攤共計400餘攤，約有200餘攤已經歇業。

顏說，攤集場同樣面臨無豬可賣、無生意可做的困境，市府的萬元補貼與租金減免，僅限公有市場，讓攤集場攤商情何以堪，無疑是雪上加霜。公有市場有政府作後盾，租金相對低廉；反觀攤集場攤位多向私人地主承租，租金壓力本就更重，反而在非常時刻被排除在紓困之外。

顏若芳質詢時要求，北市府的攤商補貼不應有差別待遇，萬元加碼措施亦應立即惠及攤集場的豬肉攤商，並同時研擬對間接受影響攤商的支持措施，真正體恤基層攤商的艱難，不要讓攤集場的攤商，成為被市府遺忘的一群。

非洲豬瘟 豬肉 攤商 北市府

延伸閱讀

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

非洲豬瘟本月7日解禁？ 農業部次長今天這樣回應

北市防水閘門「全額補助」沒人來？議員要求再加強宣導

全台敬老卡比一比...北市吊車尾 挨轟1天僅能1趟公車？

相關新聞

未落實蒸煮爆疫情 中市環保局長爆：案例場不只收梧棲清潔隊廚餘

非洲豬瘟中央災害應變中心今公布疫調報告，截至目前僅發生在台中梧棲案例場，排除人員、車輛、外來豬源等傳染路徑，推論病毒可能...

上傳舊照片、今年只叫2桶瓦斯 梧棲案例豬場廚餘蒸煮恐不符規定

中央非洲豬瘟災害應變中心今日公布最新疫情調查結果，確認本次非洲豬瘟僅發生於台中市一處養豬場，屬「單一案例」，目前全國未見...

一市兩制？北市免租補貼非洲豬瘟衝擊 議員曝漏這一群人

非洲豬瘟疫情，嚴重衝擊攤商生計，北市府日前祭出公有市場豬肉攤「免租金一個月、加碼一萬元」補貼，議員顏若芳今在議會財建部門...

廚餘為病毒最可能來源 陳駿季仍未承諾禁廚餘養豬

中央非洲豬瘟災害應變中心今日公布最新疫情調查結果，確認本次非洲豬瘟僅發生於台中市一處養豬場，而依據流行病學分析，病毒最可...

南亞廚餘資源化場去化廚餘有成 張麗善率隊現勘

南亞塑膠從民國102年起啟用廚餘資源化場，並協助雲林縣去化廚餘累計5.7萬公噸；縣長張麗善今天率議員們現勘，重申基於防疫...

影／公布豬瘟疫調 病毒來自未蒸煮廚餘可能性高

非洲豬瘟中央災害應變中心記者會下午舉行，農業部次長杜文珍公布本次梧棲案例場病毒來源，為未落實蒸煮之廚餘，並且該案例場與其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。