南亞廚餘資源化場去化廚餘有成 張麗善率隊現勘

南亞塑膠從民國102年起啟用廚餘資源化場，並協助雲林縣去化廚餘累計5.7萬公噸；縣長張麗善今天率議員們現勘，重申基於防疫與食品安全，呼籲中央推行一縣市一廚餘資源化處理場。

張麗善今天邀請國民黨立委張嘉郡、丁學忠與雲林縣議會多名議員、多名農會總幹事、雲林縣養豬協會理事長吳英吉等人到南亞塑膠廚餘資源化場現勘，了解廚餘資源化處理成效並表達縣府「全面杜絕廚餘養豬」的堅定決心。

南亞說明資源回收場流程，從102年起啟用廚餘資源化場，相較於傳統堆肥醱酵需180天，南亞引進新技術可以生熟廚餘混合處理，且經過粗破碎、磁選、細破碎後，經高效發酵及二次發酵只需8天時間就可熟成後包裝，製成經農業部認證的雲溉肥，供民眾免費領取。

南亞協助雲林縣府落實廚餘全循環政策，從102年開始收受家戶廚餘，至今年10月止，共收受約5.7萬公噸廚餘，製成有機質肥料約6600公噸，無償提供給民眾使用，減碳效益約8600公噸。

張麗善肯定南亞建構起完整循環經濟，同時證明全面禁止廚餘養豬能成為可行循環經濟模式，確保縣民健康及台灣豬肉產業永續發展。

張麗善強調，非洲豬瘟主要感染源就是廚餘，唯有永久全國禁止廚餘養豬，才能真正杜絕非洲豬瘟，希望中央展現魄力推動永久全國禁止廚餘養豬，從源頭防堵病毒。

張麗善說，雖然雲林縣全面禁止廚餘養豬，但台灣只要有一頭豬感染，全台養豬業都會受衝擊，受影響產業鏈總產值高達新台幣2000億元，中央應推行一縣市一廚餘資源化處理場，同時制定長期政策，讓防疫更具永續性。