中央社／ 雲林縣3日電
南亞塑膠從民國102年起啟用廚餘資源化場，並協助雲林縣政府去化廚餘累計5.7萬公噸，縣長張麗善（左）3日率議員前往現勘，她重申基於防疫與食品安全，呼籲中央推行一縣市一廚餘資源化處理場。中央社
南亞塑膠從民國102年起啟用廚餘資源化場，並協助雲林縣去化廚餘累計5.7萬公噸；縣長張麗善今天率議員們現勘，重申基於防疫與食品安全，呼籲中央推行一縣市一廚餘資源化處理場。

張麗善今天邀請國民黨立委張嘉郡、丁學忠與雲林縣議會多名議員、多名農會總幹事、雲林縣養豬協會理事長吳英吉等人到南亞塑膠廚餘資源化場現勘，了解廚餘資源化處理成效並表達縣府「全面杜絕廚餘養豬」的堅定決心。

南亞說明資源回收場流程，從102年起啟用廚餘資源化場，相較於傳統堆肥醱酵需180天，南亞引進新技術可以生熟廚餘混合處理，且經過粗破碎、磁選、細破碎後，經高效發酵及二次發酵只需8天時間就可熟成後包裝，製成經農業部認證的雲溉肥，供民眾免費領取。

南亞協助雲林縣府落實廚餘全循環政策，從102年開始收受家戶廚餘，至今年10月止，共收受約5.7萬公噸廚餘，製成有機質肥料約6600公噸，無償提供給民眾使用，減碳效益約8600公噸。

張麗善肯定南亞建構起完整循環經濟，同時證明全面禁止廚餘養豬能成為可行循環經濟模式，確保縣民健康及台灣豬肉產業永續發展。

張麗善強調，非洲豬瘟主要感染源就是廚餘，唯有永久全國禁止廚餘養豬，才能真正杜絕非洲豬瘟，希望中央展現魄力推動永久全國禁止廚餘養豬，從源頭防堵病毒。

張麗善說，雖然雲林縣全面禁止廚餘養豬，但台灣只要有一頭豬感染，全台養豬業都會受衝擊，受影響產業鏈總產值高達新台幣2000億元，中央應推行一縣市一廚餘資源化處理場，同時制定長期政策，讓防疫更具永續性。

非洲豬瘟 廚餘 張麗善

相關新聞

未落實蒸煮爆疫情 中市環保局長爆：案例場不只收梧棲清潔隊廚餘

非洲豬瘟中央災害應變中心今公布疫調報告，截至目前僅發生在台中梧棲案例場，排除人員、車輛、外來豬源等傳染路徑，推論病毒可能...

上傳舊照片、今年只叫2桶瓦斯 梧棲案例豬場廚餘蒸煮恐不符規定

中央非洲豬瘟災害應變中心今日公布最新疫情調查結果，確認本次非洲豬瘟僅發生於台中市一處養豬場，屬「單一案例」，目前全國未見...

一市兩制？北市免租補貼非洲豬瘟衝擊 議員曝漏這一群人

非洲豬瘟疫情，嚴重衝擊攤商生計，北市府日前祭出公有市場豬肉攤「免租金一個月、加碼一萬元」補貼，議員顏若芳今在議會財建部門...

廚餘為病毒最可能來源 陳駿季仍未承諾禁廚餘養豬

中央非洲豬瘟災害應變中心今日公布最新疫情調查結果，確認本次非洲豬瘟僅發生於台中市一處養豬場，而依據流行病學分析，病毒最可...

南亞廚餘資源化場去化廚餘有成 張麗善率隊現勘

南亞塑膠從民國102年起啟用廚餘資源化場，並協助雲林縣去化廚餘累計5.7萬公噸；縣長張麗善今天率議員們現勘，重申基於防疫...

影／公布豬瘟疫調 病毒來自未蒸煮廚餘可能性高

非洲豬瘟中央災害應變中心記者會下午舉行，農業部次長杜文珍公布本次梧棲案例場病毒來源，為未落實蒸煮之廚餘，並且該案例場與其...

