上傳舊照片、今年只叫2桶瓦斯 梧棲案例豬場廚餘蒸煮恐不符規定

中央非洲豬瘟災害應變中心今日公布最新疫情調查結果，確認本次非洲豬瘟僅發生於台中市一處養豬場，屬「單一案例」，目前全國未見其他擴散跡象。依據流行病學分析，已排除人員、車輛、外來豬源等傳染路徑，推論病毒最可能來自未落實蒸煮的廚餘。專家小組成員透露，案例場畜主稱飼養紀錄9月即已損毀，甚至今年只叫了2桶瓦斯，廚餘蒸煮是否符合標準大有問題。

非洲豬瘟中央災害應變中心今召開記者會，專家小組成員、台大獸醫專業學院教授蔡向榮表示，現場疫調詢問案例場畜主時，照理說養豬場都有飼養管理紀錄，包含記錄畜牧場豬隻進出、投藥、發病情形等，但畜主說9月的時候該紀錄就已經損毀，因此之後都沒繼續紀錄。

蔡向榮說，畜主說有用裝潢用剩的木材當燃料，但這無法佐證究竟用了多少燃料，以及蒸煮溫度、時間是否達到標準，但該場8月後就沒上傳，畜主說自己年紀大了，沒辦法蒸煮的同時還上傳紀錄，後來說是用舊照片上傳，因此該豬場的廚餘蒸煮是不確實的。

農業部次長杜文珍指出，養豬場如果有蒸煮廚餘就會使用到燃料，但該案例場去年只叫了3桶瓦斯，今年4月也只叫了2桶瓦斯，這次進場清消的國軍發現這2桶瓦斯都還在現場，不用瓦斯可以，但現場沒有木柴燃料，也沒有任何燃燒柴薪的痕跡，代表蒸煮和燃料的比例是有問題的。