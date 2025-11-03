未落實蒸煮爆疫情 中市環保局長爆：案例場不只收梧棲清潔隊廚餘

非洲豬瘟中央災害應變中心今公布疫調報告，截至目前僅發生在台中梧棲案例場，排除人員、車輛、外來豬源等傳染路徑，推論病毒可能來自「未落實蒸煮的廚餘」。由於該場廚餘來源來自梧棲清潔隊，台中市環保局長陳宏益今指出，據掌握資訊，案主不只收梧棲清潔隊的廚餘，還有其他來源，相關資訊已送檢調調查。

該養豬場的廚餘蒸煮紀錄未依規定每日上傳系統，台中市環保局也未依規定每月到場稽查。針對內部人員疏失，陳宏益說，會加強檢討。

中央災害應變中心今下午在農業部動植物防疫檢疫署開記者會，農業部次長杜文珍表示，依流行病學分析，排除人、車或外來豬源等傳染源引入，推論病毒可能來自未落實蒸煮的廚餘。

杜文珍說，梧棲清潔隊的廚餘違規流用給非經許可的C養豬場，C養豬場飼養規模超過1000頭豬隻，多以廚餘餵養，顯示廚餘源頭及分讓管理出現問題，而案例場廚餘載運車經檢測出陽性，推論病毒最可能來自未落實蒸煮的廚餘。

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，案例場豬農先前受訪說，養豬場多年使用的廚餘，都來自梧棲清潔隊回收標售的廚餘。

陳宏益表示，豬農不只收梧棲清潔隊的廚餘，據掌握資料，豬農還有其他廚餘來源，市府10月31日就將相關資訊移送台中地檢署偵辦。至於豬農上傳蒸煮廚餘舊照片，是否涉及偽造文書，也交由檢調判定。

台中梧棲養豬場使用廚餘飼料，但疫調發現每日廚餘蒸煮上傳記錄從今年6月起嚴重異常，中市環保局僅在5月、7月各稽查一次，後續也僅用電話多次提醒畜主上傳蒸煮紀錄，並未落實達到監測目的。針對內部人員疏失，陳宏益說，會加強檢討。