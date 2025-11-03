中市私自消毒掀波 陳駿季槓盧秀燕：對外說明不應以簡單一兩句話帶過

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
陳駿季（中）今表示，台中疫情應變中心系統的指揮官是市長盧秀燕，對外不能只是簡單一兩句動保處人員誤解指令帶過，要求地方提出完整的調查報告。記者曾原信／攝影
農業部長陳駿季昨表示，原本今天要去台中梧棲案例養豬場進一步採檢，但台中市政府昨私自派員跑去案例場清消，導致出現變數，認為這樣魯莽的行為不可取。陳駿季今進一步表示，台中疫情應變中心系統的指揮官是市長盧秀燕，對外不能只是簡單一兩句動保處人員誤解指令帶過，要求地方提出完整的調查報告。

身為非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳駿季昨天動怒說，原本今天要去梧棲案例養豬場進一步採檢，但台中市政府昨天又私自派人跑去案場清消，導致出現變數，「這樣魯莽的行為實在不可取」；台中市一名防疫人員說，動保處鄭姓人員原本被安排假日待命，之前他幾乎每天在清消，以為待命就是要繼續清消。

台中市政府昨晚表示，動保處鄭姓人員昨因誤解指令，逕自進入案例場清消1事，調查報告已出爐，市府將祭出嚴格處分，不允許發生任何擾亂防疫行為。

非洲豬瘟中央災害應變中心今召開記者會，被問及地方人員誤解指令一事，陳駿季表示，台中指揮中心系統的指揮官是盧秀燕市長，應該是由台中地方應變中心詳細調查，而不是簡單一兩句話可能是誤會或誤聽這樣的字眼帶過，已要求台中應變中心徹查此事，也希望地方提出完整的調查報告。

