快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
杜文珍表示，依據流行病學分析，已排除人員、車輛、外來豬源等傳染路徑，推論病毒最可能來自未落實蒸煮的廚餘，並經由餵飼行為導致感染。記者曾原信／攝影
中央非洲豬瘟災害應變中心今日公布最新疫情調查結果，確認本次非洲豬瘟僅發生於台中市一處養豬場，屬「單一案例」，目前全國未見其他擴散跡象。依據流行病學分析，已排除人員、車輛、外來豬源等傳染路徑，推論病毒最可能來自未落實蒸煮的廚餘，並經由餵飼行為導致感染。

非洲豬瘟中央災害應變中心日前公布台中梧棲養豬場非洲豬瘟病毒基因定序，經比對確認為重組株，與中國大陸、越南重組株相似度分別高達99.95%、99.92%，因此仍無法確認來源。

今天非洲豬瘟中央災害應變中心公布豬瘟案例場的病毒來源、疫調結果。農業部長陳駿季昨指出，防疫進入最關鍵的5天，已請各縣市政府針對每一養豬場自8月1日起至11月2日，每日死亡豬隻數量製表及製圖，進行檢視與分析，看能否找到特定日期死亡豬隻數量異常，或許能找到隱藏的風險；只要確保未來5天本島與離島的豬隻都是乾淨的，11月7日才能順利解禁。

農業部次長杜文珍表示，確認是「單一案例」，目前僅發生在台中的案例場，目前無發現其他感染案例，也尚無擴散跡象。第二，依據流行病學分析，排除人、車外來豬源等傳染源引入，推論病毒來未落實爭煮的廚餘。第三，病毒無擴散跡象，除了梧棲案例場外，並無發現其他染病案例及環境陽性結果。

杜文珍進一步說明，案例場2人員皆無出國史，紀姓特約獸醫師無入場，也多次致電王姓人員皆未回覆，而畜主表示王姓人員未進場，台中市動保處2位公務獸醫師於10/14後才入場。案例場A、B兩場已進行豬隻血液採樣，結果也呈陰性。

廚餘部分，梧棲清潔隊的廚餘違規流用給非經許可的C養豬場，C養豬場飼養規模超過1000頭豬隻，多以廚餘餵養，顯示廚餘源頭及分讓管理出現問題，而案例場廚餘載運車經檢測出陽性，推論病毒最可能來自未落實蒸煮的廚餘。

杜文珍表示，廚餘是風險最高的可能感染源，未落實蒸煮流程，病毒仍有活性進而導致透過食用未落實蒸煮之廚餘感染豬隻，而吃廚餘肉豬死亡率為吃飼料的15.7倍。

