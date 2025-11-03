非洲豬瘟台中動保處人員自行清消部長動怒 誤解原由是這樣

非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳駿季昨天動怒說，原本今天要去梧棲案例養豬場進一步採檢，但台中市政府昨天又私自派人跑去案場清消，導致出現變數，「這樣魯莽的行為實在不可取」；台中市一名防疫人員說，動保處鄭姓人員原本被安排假日待命，之前他幾乎每天在清消，以為待命就是要繼續清消。

台中市府昨天回應指出，動保處鄭姓人員昨天逕自入案例場清消，台中市政府將嚴處。台中市府昨晚表示，針對動保處鄭姓人員11月2日因誤解動保處黃姓組長指令，逕自進入案例場清消一事，台中市政府表示該案調查報告已出爐，市府將祭出嚴格處分，不允許發生任何擾亂防疫行為。

台中一名防疫人員說，台中出現非洲豬瘟疫情後，中央和地方防疫人員都全神戒備，幾乎每天開會防疫，清消，休息時間少，鄭姓人員原本幾乎每天都投入養豬場清消任務，昨天周日他難得被排休假，長官提醒他待命，他以為待命就是要繼續清消，排休假仍到案例場消毒。