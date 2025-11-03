非洲豬瘟本月7日解禁？ 農業部次長今天這樣回應

非洲豬瘟何時解除禁運禁宰，是否7日可以解禁？農業部次長胡忠一今天在台中被問到此事，他說大家當然希望7日解禁，如果全台和離島抽驗後，只有台中唯一有疫情。

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟後，中央宣布豬肉禁運、禁宰15天。中央災害應變中心昨天第45次會議後開記者會，指揮官農業部長陳駿季表示，全台防疫已進入第三階段，接下來5天最關鍵時刻，中央將全面加強監測、稽查與環境控管，確保未來5天台灣本島、離島都是乾淨，11月7日才能順利解禁豬隻禁宰禁運。

中央應變中心今天下午記者會將公布疫調內容，也可能宣布是否解禁，立法院經濟委員會今天到台中果菜批發市場視察建設，農業部次長胡忠一等人到場，胡忠一被問到是否7日解禁，他說當然希望。