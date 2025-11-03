快訊

對美軍購F-16能否如計畫交付？ 國防部：明年一定有飛機交運

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

免翻厚厚財報 「40法則」為何風靡全球創投圈

中市府擅闖豬場消毒挨轟自走砲 民進黨團：盧秀燕害死全台豬農及人民

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台中梧棲案例豬場髒亂不堪，國軍化學兵出動上百人次現場清消。圖／軍方提供
台中梧棲案例豬場髒亂不堪，國軍化學兵出動上百人次現場清消。圖／軍方提供

我國爆發首起非洲豬瘟案例，農業部長陳駿季昨天表示，台中市政府擅自進行清消，「防疫不應該是自走砲行為」。民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今天說，台中市長盧秀燕推卸基層人員，聲稱動保處人員擅自做出決定，「該做的不做，不該做的拚命做，害死全台灣豬農及人民。」

非洲豬瘟疫情進入關鍵期，農業部預計11月7日解除禁宰禁運令。非洲豬瘟中央災害應變中心昨天舉行第45次會議，指揮官陳駿季在會中指出，國軍化學兵近期到台中案場清消，台中市府未經告知擅自進行清消，擔心後續採檢將出現偽陰性，「防疫不應該是自走砲行為」。

民進黨立院黨團上午舉行「萬聖節早已結束，盧媽媽鬼故事不斷」記者會，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，台中市府放著非洲豬瘟案場不管，等到農業部出動化學兵才跑去清消，只要該案場及其關聯場都沒有驗出病毒，農業部原本規劃11月7日為解封日。

不過，鍾佳濱說，經過台中市府人員的一番攪和，可能有礙未來疫情控制等研判，如果未能成功採樣造成解封延宕，盧秀燕要怎麼面對豬農損失。

陳培瑜指出，盧秀燕從一開始就推卸基層人員，聲稱台中市動保處擅自做出決定，「該做的不做，不該做的拚命做，害死全台灣豬農及人民」，國內所有養豬產業相關人等，這幾天被害的心裡上上下下，完全不知道下一步該怎麼辦，國民黨卻積極丟包中央政府。

鍾佳濱表示，民進黨團接獲相關產業陳情，農業部已經聯手經濟部提出多元方案，包括豬肉攤商每日營業額損失、拍賣場及承銷商禁宰禁運營業額損失、豬農額外飼料費用等項目，中央政府都有安排補助措施，甚至還有運豬車司機醞釀損失由政府支持。

鍾佳濱強調，如果台中市府造成解封延宕，從豬肉攤商、拍賣場及承銷商、豬農再到運豬車司機，「面對這些損失，盧媽媽是否要出來面對？」

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

無預警闖豬場消毒遭轟 何欣純指低級錯誤：盧秀燕應向國人交代

封鎖12天 中市防疫第3階段更加嚴

感謝民間防疫戰士 盧秀燕昨推出3大方案後今再加碼飼料餵豬補助

國民黨全代會鄭麗文接黨魁 盧秀燕、張善政、侯友宜缺席 郝龍斌未獲邀

相關新聞

中市府人員私自去非洲豬瘟案場消毒 何欣純批：低級的錯誤

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟案例，農業部長陳駿季昨對此表示，原本明天要去進一步採檢，但台中市政府卻私自派人跑去案場清消...

中市府擅闖豬場消毒挨轟自走砲 民進黨團：盧秀燕害死全台豬農及人民

我國爆發首起非洲豬瘟案例，農業部長陳駿季昨天表示，台中市政府擅自進行清消，「防疫不應該是自走砲行為」。民進黨立法院黨團書...

中市動保人員私自到案場消毒 民進黨團痛批：中市府成防疫最大破口

非洲豬瘟爆發進入第3階段防疫作為，國軍化學兵日前連夜清消完梧棲案例場，預計今天採檢，但台中市政府又私自前往案場消毒，讓採...

無預警闖豬場消毒遭轟 何欣純指低級錯誤：盧秀燕應向國人交代

農業部長陳駿季昨稱，台中市府在未告知下擅自清消非洲豬瘟案場，擔心後續採檢出現偽陰性。代表民進黨參選台中市長的立委何欣純抨...

案場清消待採檢 中市動保人員私自消毒掀波

非洲豬瘟爆發進入第3階段防疫作為，國軍化學兵日前連夜清消完梧棲案例場，預計今天採檢，但台中市政府又私自前往案場消毒，讓採...

封鎖12天 中市防疫第3階段更加嚴

台中梧棲養豬場驗出全台首例非洲豬瘟，非洲豬瘟前進應變所指揮官杜文珍與台中市長盧秀燕昨表示，防疫進入第3階段。市府表示，高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。