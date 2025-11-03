中市府擅闖豬場消毒挨轟自走砲 民進黨團：盧秀燕害死全台豬農及人民

我國爆發首起非洲豬瘟案例，農業部長陳駿季昨天表示，台中市政府擅自進行清消，「防疫不應該是自走砲行為」。民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今天說，台中市長盧秀燕推卸基層人員，聲稱動保處人員擅自做出決定，「該做的不做，不該做的拚命做，害死全台灣豬農及人民。」

非洲豬瘟疫情進入關鍵期，農業部預計11月7日解除禁宰禁運令。非洲豬瘟中央災害應變中心昨天舉行第45次會議，指揮官陳駿季在會中指出，國軍化學兵近期到台中案場清消，台中市府未經告知擅自進行清消，擔心後續採檢將出現偽陰性，「防疫不應該是自走砲行為」。

民進黨立院黨團上午舉行「萬聖節早已結束，盧媽媽鬼故事不斷」記者會，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，台中市府放著非洲豬瘟案場不管，等到農業部出動化學兵才跑去清消，只要該案場及其關聯場都沒有驗出病毒，農業部原本規劃11月7日為解封日。

不過，鍾佳濱說，經過台中市府人員的一番攪和，可能有礙未來疫情控制等研判，如果未能成功採樣造成解封延宕，盧秀燕要怎麼面對豬農損失。

陳培瑜指出，盧秀燕從一開始就推卸基層人員，聲稱台中市動保處擅自做出決定，「該做的不做，不該做的拚命做，害死全台灣豬農及人民」，國內所有養豬產業相關人等，這幾天被害的心裡上上下下，完全不知道下一步該怎麼辦，國民黨卻積極丟包中央政府。

鍾佳濱表示，民進黨團接獲相關產業陳情，農業部已經聯手經濟部提出多元方案，包括豬肉攤商每日營業額損失、拍賣場及承銷商禁宰禁運營業額損失、豬農額外飼料費用等項目，中央政府都有安排補助措施，甚至還有運豬車司機醞釀損失由政府支持。

鍾佳濱強調，如果台中市府造成解封延宕，從豬肉攤商、拍賣場及承銷商、豬農再到運豬車司機，「面對這些損失，盧媽媽是否要出來面對？」