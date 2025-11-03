動保處擅闖案場 中市府：無人下令但難辭其咎

台中動保處人員擅闖非洲豬瘟案例場，台中市副市長黃國榮今天說，這件事沒人下令，市府對發生這件事感到不可思議，但市府難辭其疚，農業局應負督導不周責任，將全面從重究責。

台中梧棲區1間養豬場出現非洲豬瘟，農業部長陳駿季昨天表示，國軍化學兵日前到案場清潔消毒，台中市政府卻未告知又擅自去清消，擔心後續採檢出現偽陰性。

黃國榮上午在台中市議會答詢說，實在不應發生這種事，但絕無湮滅證據或不能說的事。據他了解，當天動物保護防疫處黃姓組長請負責清消案場環境的鄭姓人員「待命」，但鄭姓人員一上班就開始例行工作。

民主進步黨台中市議會黨團總召集人王立任在記者會表示，市府稱「中央地方」合作，採最高強度防疫標準，卻接連出錯。市府稱動保處人員逕自前往，呼籲不要讓基層人員成代罪羔羊。

民進黨籍台中市議員張芬郁、張家銨、陳雅惠與陳淑華說，動保處稱「誤解指令」，但黃姓組長到底下了什麼指令，鄭姓人員為何能擅自行動，魯莽跑到案場清消。

民進黨籍台中市議員林德宇、江肇國、施志昌、曾威和林祈烽表示，台中市長盧秀燕是台中防疫指揮官，放任各局處各自為政，應立刻調整無作為的動保處，環境保護局長、農業局長及盧秀燕應下台負責。