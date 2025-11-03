中市動保人員私自到案場消毒 民進黨團痛批：中市府成防疫最大破口

非洲豬瘟爆發進入第3階段防疫作為，國軍化學兵日前連夜清消完梧棲案例場，預計今天採檢，但台中市政府又私自前往案場消毒，讓採檢有偽陰性疑慮，農業部長陳駿季昨批台中市政府如「自走砲」，魯莽行為不可取；台中市議會民進黨團今早召開記者會痛批台中市府荒腔走板，成防疫最大破口。台中市副市長黃國榮表示，中市府一定會追究責任，且會從重究責。

台中市副市長黃國榮表示，這是不應該發生的事情卻發生了，覺得很遺憾，市府也難辭其咎，要概括承受，但市府沒有要湮滅證據，動保處人員此舉是增加消毒，消毒液快乾了又濕掉，但並沒有破壞現場。

台中市議會民進黨團總召王立任表示，非洲豬瘟疫情爆發迄今，大眾都期待11月7日可以解封，由於梧棲案例養豬場環境髒亂，國軍化學兵10月30日、31日到養豬場清消24小時，預計今天要採驗，但台中市府卻擅自跑到養豬場再次清消，讓防疫調度大亂，造成今天採檢無法完成。

王立任痛批，台中市政府的指揮系統如此凌亂，到底是黃姓組長下指令，鄭姓人員誤解造成？或者是台中市府究竟在掩蓋什麼事實？

民進黨市議員陳雅惠、謝家宜說，動保處以「誤解指令」為由擅闖案場，根本站不住腳。她要求農業局說清楚，黃姓組長到底下了什麼指令？鄭員為何能擅自行動？別再拿「誤解」當擋箭牌。她批評，防疫關鍵期還能出這種亂象，顯示市府內控鬆散、管理失靈。

民進黨市議員林德宇痛批，在即將可解禁的前夕，台中市府擅自行動，被發現後，市府第一時間推給基層人員「誤解組長的命令」。這不是基層背鍋而已，而是盧市府企圖想要作假搶功，想在外界不知情下派人再清消，讓今天採檢可趕快通過，結果被識破了。台中市府這兩周的表現「荒腔走板」，「盧秀燕無能，害慘台灣豬」。

民進黨市議員張芬郁痛批，盧市府口口聲聲「最高規格防疫」，實際是連續出包 。中央準備採檢前夕，盧市府卻自行派人清消案場、幫倒忙。事後還只用一句基層員工誤解指令輕輕帶過，不敢說清楚指令到底是誰下的，市府絕對是最大的防疫破口。