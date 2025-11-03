無預警闖豬場消毒遭轟 何欣純指低級錯誤：盧秀燕應向國人交代

農業部長陳駿季昨稱，台中市府在未告知下擅自清消非洲豬瘟案場，擔心後續採檢出現偽陰性。代表民進黨參選台中市長的立委何欣純抨擊，在防疫事件最關鍵的時間點，台中市府卻犯下低級錯誤，台中市長盧秀燕必須向國人交代清楚。

台中梧棲豬場爆國內首例非洲豬瘟，國軍10月底徹夜完成清消後，中央原定今天安排採樣檢測，但陳駿季指出，台中市府昨天私自進場清消，未乾的消毒液可能導致明天採樣「偽陰性」，質疑這般魯莽作為理由何在？

台中市府回應，動保處鄭姓人員今天因誤解動保處黃姓組長指令，逕自進入案例場清消，將祭出嚴格處分。

何欣純今天指出，非洲豬瘟影響了多大的豬肉產業和民生經濟，大家都在跟時間賽跑，台中市府此舉影響採檢及未來解封的時間，陳駿季也說這樣的行為是自走砲、魯莽，導致全民都炸鍋、媒體也炸鍋，她認為盧市長必須要向國人交代清楚。