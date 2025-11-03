聽新聞
封鎖12天 中市防疫第3階段更加嚴

聯合報／ 記者余采瀅游振昇／台中報導
台中市有人檢舉，在山區有民眾私養6頭山豬，幸非洲豬瘟檢驗陰性。圖／台中市政府提供
台中市有人檢舉，在山區有民眾私養6頭山豬，幸非洲豬瘟檢驗陰性。圖／台中市政府提供

台中梧棲養豬場驗出全台首例非洲豬瘟，非洲豬瘟前進應變所指揮官杜文珍與台中市長盧秀燕昨表示，防疫進入第3階段。市府表示，高風險場由55場增加為57場，包括太平山區圈養6頭山豬場域，以及將案場關聯場時間軸往前回溯到8月15日，新增1場關聯場，目前病毒採檢均呈陰性。

市長盧秀燕說，第3階段以「擴大封鎖、守住疫情」為目標，盡速達成清零與解封。她說，目前除案例場外，全市其他採樣皆為陰性，中央也證實全國豬場均維持清淨，顯示防疫初步奏效。

盧秀燕說，距離首例確診已12天、逾264小時，市府仍維持最高警戒，從第一天起就比中央更嚴格執行「死一頭豬就送驗」政策，至今全數陰性。為避免病毒外流，台中市10月27日起主動加嚴採檢，擴大範圍到案主住家及其周邊環境，10處檢體皆為陰性，「成功將疫情鎖在案場內。」

進入第3階段後，市府除持續採檢住家周邊水溝水質，確認無病毒外，更加嚴封鎖範圍，在案主住家與豬場間的聯通道路設置封閉管制，禁止非防疫人員通行。

針對外界關注的死豬去化問題，台中市副市長鄭照新說，過去台中斃死豬多送至彰化、雲林化製場，但疫情後外縣市拒收，中央已協調以生物處理機就地處理，並將研議中長期解方。

