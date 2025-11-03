聽新聞
案場清消待採檢 中市動保人員私自消毒掀波

聯合報／ 記者李柏澔余采瀅游振昇／連線報導

非洲豬瘟爆發進入第3階段防疫作為，國軍化學兵日前連夜清消完梧棲案例場，預計今天採檢，但台中市政府又私自前往案場消毒，讓採檢有偽陰性疑慮，農業部長陳駿季昨批台中市政府如「自走砲」，魯莽行為不可取；農業部取消今天前進應變所記者會，引發外界揣測與此事有關。

台中市政府昨晚表示，動保處鄭姓人員昨因誤解指令，逕自進入案例場清消1事，調查報告已出爐，市府將祭出嚴格處分，不允許發生任何擾亂防疫行為。

由於農業部取消前進應變所記者會，台中市政府昨晚9時14分也公告取消台中市長盧秀燕該行程，市府表示「這是配合中央。」

梧棲養豬場環境髒亂，多次清消仍驗出病毒，國防部於10月30日、31日共出動110人次砲兵與35人次化學兵，加上台中市動保處42人次，共187人次，已完成案例場地板豬糞汙泥刮除與環境清消作業，預計今天再度進場採檢。

非洲豬瘟中央災害應變中心昨舉行記者會，陳駿季表示，原本預計今天要再到案例場採樣，結果台中市政府昨又派員跑到案場清消，已違反前進應變所的工作內容，這樣的作法實在魯莽。不曉得今天能不能採樣，因為要等消毒液乾了以後才能採檢，否則採檢恐出現偽陰性。

陳駿季表示，前進應變所是要協助地方防疫，每天早上都有開工作會議，台中市政府竟然沒有讓現場指揮官知道這件事情，因此私自跑去消毒一事沒有被揭露，實在非常不可取，不希望再有這樣的行為出現，否則恐影響疫情的誤判。

由於不知道台中市政府這樣做的理由究竟是什麼，他要求台中市政府昨晚6時前說明，並要求不准任何人再次進入。

陳駿季表示，今天將公布豬瘟案例場的病毒來源、疫調結果。防疫進入最關鍵的5天，已請各縣市政府針對每一養豬場自8月1日起至11月2日，每日死亡豬隻數量製表及製圖，進行檢視與分析，看能否找到特定日期死亡豬隻數量異常，或許能找到隱藏的風險；只要確保未來5天本島與離島的豬隻都是乾淨的，11月7日才能順利解禁。

