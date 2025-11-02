快訊

陳駿季批中市府私自去案例場消毒「魯莽」 中市府回應了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
梧棲案例豬場髒亂不堪，日前出動上百人次國軍與化學兵現場清消。圖／軍方提供

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟案例，農業部長陳駿季今表示，原本明天要去梧棲案例養豬場進一步採檢，但台中市府今天又私自派人跑去案場清消，導致出現變數，「這樣魯莽的行為實在不可取」，已要求中市府今晚6點前提出交代。

台中市政府表示，針對動保處鄭姓人員11月2日因誤解動保處黃姓組長指令，逕自進入案例場清消一事，該案調查報告已出爐，市府將祭出嚴格處分，不允許發生任何擾亂防疫行為。

梧棲養豬場環境髒亂，經多次清消仍驗出病毒，國防部於10月30日、10月31日共出動110人次砲兵與35人次化學兵，加上台中市動保處42人次，共187人次，已完成案例場的地板豬糞汙泥刮除與環境清消作業，預計11月3日再度進場採檢。

其中31日採檢結果新增大門口、冰箱內部，以及運送廚餘的車踏板檢出病毒陽性，雖然昨天的化驗非洲豬瘟疫情，日前清消後仍在大門口、出入車輛等檢出病毒陽性反應，昨日公布採檢化驗結果均為陰性，但各界仍擔憂病毒已隨飼主活動將病毒帶至其他地方。

非洲豬瘟中央災害應變中心今召開記者會，陳駿季表示，原本預計明天要再到案例場採樣，但實在不曉得明天究竟能不能採樣，因為要等消毒液乾了以後才能採檢，否則採檢恐出現偽陰性的狀況，結果台中市政府今又派員跑到案場清消，已經違反前進應變所的工作內容，這樣的作法實在魯莽。

陳駿季說，不知道台中市政府這樣做的理由究竟是什麼，要求台中市政府晚間6點前說明，已要求不准任何人再次進入，現階段防疫為重，不會處理相關責任問題，明天公布的疫調將針對病毒來源做相關說明。

台中市政府強調，非洲豬瘟已進入最後關鍵期，市府與中央攜手嚴格執行第三階段防疫作為，依中央指引持續擴大採檢與封鎖範圍，全力守護台中，力拚早日清零、全面解封。

梧棲案例豬場髒亂不堪，日前出動上百人次國軍與化學兵現場清消。圖／軍方提供
梧棲案例豬場髒亂不堪，日前出動上百人次國軍與化學兵現場清消。圖／軍方提供

