非洲豬瘟疫情衝擊產業 桃市拍板加碼補貼方案

因應非洲豬瘟疫情衝擊，桃園市政府今天拍板加碼補強中央措施，提供「廚餘清運人力補貼」每廚餘養豬場新台幣1.5萬元，及全市公、私有市場共450攤豬肉攤商每攤1萬元營業補助。

桃園市政府今天表示，除中央公告防疫補助項目外，市府持續擬定6大項目進行補強，包含廚餘清運人力補貼、消毒水及防疫物資、廚餘委託清運、廚餘委託處理、公有市場豬肉攤暫免租金，及公、私有市場豬肉攤營業收入損失補貼等措施。

桃園市政府農業局長陳冠義說，針對非洲豬瘟防疫禁宰禁運15天期間補強中央補助方案，將另提供協助清運廚餘的駕駛或助手「廚餘清運人力補貼」，以每廚餘養豬場為單位，每場補助1萬5000元，考量疫情期間防疫優先，預計將於政策解禁後由農業局受理廚餘養豬場申請；全市公立及私有市場豬肉攤商營業則有每攤1萬元損失補貼。

市府說，動保處將採購消毒水及執行重大豬隻疫病防疫所需防護衣、膠鞋、手套等耗材投入防疫運用；環保局協助遭受棄單的機關、學校及社區廚餘委託清運費價，每趟基本車資8000元。

市府也說，另補助廚餘委託處理費，協助原委託養豬場進行廚餘飼料化之各機關、學校、餐飲及事業單位，依規定將廚餘轉送合法再利用管道，確保廚餘去化順暢並維持環境衛生，廚餘清運處理費則由環保局委託專業廠商執行。