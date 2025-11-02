再探台中市霧峰掩埋場未發現異味 江和樹：有做事的人應該稱讚

民眾黨籍台中市議員江和樹日前曾曝光霧峰掩埋場處理廚餘的實況，也曾質疑為何掩埋後土層表面還會冒泡，是否造成汙染。他今天再次前往了解現場狀況，看到工人正加班裝設電子圍籬，現場已沒有異味，他大表肯定「有做事的人應該稱讚！」

江和樹說，他到現場是要了解是否還有繼續傾倒廚餘，但現場所見，原先的掩埋地點都已完成覆土，而且沒有偷倒，也聞不到異味；現場並加裝電子圍籬，工作人員假日還在努力加班施作。

他說，有在做事，他會稱讚；盧市長有在做，他會稱讚。這些工班很辛苦，有在做的人，我們應該多點鼓勵、少點責罵。這次遇到豬的疫情，大家有點受驚嚇，但是感謝中央指導，教我們怎麼做，因此現場環境的改善也讓大家知道一下。